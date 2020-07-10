После вмешательства СК началось расселение 130-летнего дома в центре Краснодара

Из аварийного многоквартирного дома переселят три семьи, которые жили в здании на Красноармейской, 49 по договорам социального найма. Собственники остальных 21 квартир получат компенсации деньгами.

Напомним, дом планировали расселить в 2024 году. В марте на проблему обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин, после чего сроки перенесли на 2020 год. Сегодня утром первая семья из четырех человек получила ключи от новой двухкомнатной квартиры в доме на улице Восточно-Кругликовской. Площадь жилья составляет 67 кв. метров вместо 26 кв. метров, на которых люди жили раньше. В квартире сделан полный ремонт: полы, стены, потолки, двери и окна, установлена сантехника, электроплита.

«В декабре прошлого года мною принято решение о расселении в 2020 году аварийного дома по улице Дзержинского, бывшего общежития Минобороны, за счет местного бюджета, не дожидаясь краевых субсидий. В начале этого года удалось решить вопрос по многоквартирному дому на Красноармейской, 49. Оба эти строения уже давно непригодны для жилья», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.