После вмешательства СК началось расселение 130-летнего дома в центре Краснодара
В Краснодаре 10 июля начали переселять в новые квартиры жильцов аварийного дома на улице Красноармейской, 49
Из аварийного многоквартирного дома переселят три семьи, которые жили в здании на Красноармейской, 49 по договорам социального найма. Собственники остальных 21 квартир получат компенсации деньгами.
Напомним, дом планировали расселить в 2024 году. В марте на проблему обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин, после чего сроки перенесли на 2020 год. Сегодня утром первая семья из четырех человек получила ключи от новой двухкомнатной квартиры в доме на улице Восточно-Кругликовской. Площадь жилья составляет 67 кв. метров вместо 26 кв. метров, на которых люди жили раньше. В квартире сделан полный ремонт: полы, стены, потолки, двери и окна, установлена сантехника, электроплита.
«В декабре прошлого года мною принято решение о расселении в 2020 году аварийного дома по улице Дзержинского, бывшего общежития Минобороны, за счет местного бюджета, не дожидаясь краевых субсидий. В начале этого года удалось решить вопрос по многоквартирному дому на Красноармейской, 49. Оба эти строения уже давно непригодны для жилья», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.
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В пресс-службе администрации краевой столицы уточнили, что в доме всего 24 квартиры и 6 нежилых помещений (3 из них в муниципальной собственности). Полностью здание планируют расселить в течение месяца. Ранее администрация изъяла земельный участок под улице Красноармейской, 49 вместе с расположенными на нем объектами.
Как писали Юга.ру, 12 декабря власти Краснодара заявили, что в 2020 году расселят дом на улице Дзержинского, 125/8, который признали аварийным и подлежащим сносу в 2016 году. Мэр города признал, что здание опасно для жизни, поэтому нельзя ждать 2024 года, на который сейчас назначено расселение.