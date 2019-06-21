Дом на Коммунаров включили в список объектов культурного наследия. Но реставрировать его пока никто не собирается
Судьбу особняка конца XIX века обсудили 21 июня на заседании научно-методического совета краевого управления охраны объектов культурного наследия
Бывший особняк купца Котлярова в центре Краснодара планировали снести в числе десятков других зданий, которые были признаны ветхими или аварийными. Однако жители города обнаружили в доме потолки, богато украшенные росписью и лепниной и потребовали признать здание памятником архитектуры.
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По словам руководителя краевого управления госохраны объектов культурного наследия Романа Семихатского, мнения экспертов во время работы советы разделились, но в итоге удалось прийти к компромиссу.
«Мы приняли решение включить дом в перечень выявленных объектов культурного наследия и, как того требует закон, организовать историко-культурную экспертизу, которая уже даст окончательный ответ на вопрос, достоин ли этот объект включения в реестр объектов культурного наследия или нет. После этого сегодняшнего решения здание уже обладает охранным статусом и сносить его уже нельзя. На экспертизу законодательство дает нам 90 дней. Но, учитывая, что это бюджетное финансирование, возможно, получится сделать это только в начале следующего года. Мы еще подумаем, возможно, удастся перераспределить средства на эту экспертизу», — рассказал Семихатский журналисту Юга.ру.
По словам чиновника, здание нуждается в срочной консервации, чтобы не пострадала внутренняя роспись.
«Сейчас здание находится в муниципальной собственности, но есть волонтеры, которые готовы провести хотя бы минимальные консервационные работы. Мы будем всеми способами поддерживать и помогать им. Выявленный объект еще не находится полноценно в реестре — его нельзя сносить, но и выделять средства на реставрацию пока сомнительно. Поэтому дождемся решения экспертов и тогда будем требовать у города привести здание в порядок», — подчеркнул Роман Семихатский.
По словам краснодарского историка Виталия Бондаря, дом, являющийся частью усадьбы купца Котлярова, при достаточно ординарном экстерьере имеет выдающиеся по художественным качествам интерьеры.
«Предположительно, альфрейную и масляную роспись потолков делали в 1906-1907 гг. по заказу домовладельца итальянские художники — участники передвижной выставки по Югу России — те же, что расписывали интерьеры дома Богарсуковых (музей им. Фелицына) и Шарданова (музей им. Коваленко). По мнению реставратора Е.Ф. Хомякова (он восстанавливал интерьеры обоих музеев и Свято-Екатерининского собора), отдельными качествами роспись котляровского дома превосходит росписи богарсуковского и шардановского. Соответственно, здание имеет очевидные признаки объекта культурного наследия».
Освещая тему культурно-исторического наследия Краснодара, Юга.ру писали о десяти памятниках центра города, которые находятся в наиболее плачевном состоянии. И если некоторым из них повезло найти мецената (в частности, уже сейчас идет работа над планом реконструкции кинотеатра «Аврора»), то судьба других остается под вопросом.
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