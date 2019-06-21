Бывший особняк купца Котлярова в центре Краснодара планировали снести в числе десятков других зданий, которые были признаны ветхими или аварийными. Однако жители города обнаружили в доме потолки, богато украшенные росписью и лепниной и потребовали признать здание памятником архитектуры.

По словам руководителя краевого управления госохраны объектов культурного наследия Романа Семихатского, мнения экспертов во время работы советы разделились, но в итоге удалось прийти к компромиссу.

«Мы приняли решение включить дом в перечень выявленных объектов культурного наследия и, как того требует закон, организовать историко-культурную экспертизу, которая уже даст окончательный ответ на вопрос, достоин ли этот объект включения в реестр объектов культурного наследия или нет. После этого сегодняшнего решения здание уже обладает охранным статусом и сносить его уже нельзя. На экспертизу законодательство дает нам 90 дней. Но, учитывая, что это бюджетное финансирование, возможно, получится сделать это только в начале следующего года. Мы еще подумаем, возможно, удастся перераспределить средства на эту экспертизу», — рассказал Семихатский журналисту Юга.ру.

По словам чиновника, здание нуждается в срочной консервации, чтобы не пострадала внутренняя роспись.

«Сейчас здание находится в муниципальной собственности, но есть волонтеры, которые готовы провести хотя бы минимальные консервационные работы. Мы будем всеми способами поддерживать и помогать им. Выявленный объект еще не находится полноценно в реестре — его нельзя сносить, но и выделять средства на реставрацию пока сомнительно. Поэтому дождемся решения экспертов и тогда будем требовать у города привести здание в порядок», — подчеркнул Роман Семихатский.