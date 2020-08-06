В Сочи в 2020 году медведи около 50 раз выходили к людям

Вечером 4 августа в поселке Дагомыс 11-летний мальчик зашел к вольер с медведями, после чего они затащили его внутрь через прутья и растерзали . СК возбудил уголовное дело, а мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил проверить все объекты размещения города. Сегодня порталу Юга.ру стали известны подробности происшествия.

В пресс-службе сочинского нацпарка 6 августа рассказали, что с начала года специалисты зафиксировали около 50 случаев выхода бурых медведей к людям. Местные жители всегда сообщают об этом сотрудникам отдела по охране животного мира, которые быстро реагируют на заявки.

«Трагедия произошла не на территории Сочинского национального парка. Всегда следует помнить, что медведь — это дикий зверь, и нападает, даже находясь в неволе», — подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты напомнили, что нельзя подходить близко к медведям, кормить их, поить, пытаться погладить. Дикое животное, видя перед собой объект, который может достать, считает ее потенциальной добычей и нападает. Когда медведь находится на короткой дистанции от добычи, он делает резкий выпад и может достигать скорости 60 км/ч.