В Сочи в 2020 году медведи около 50 раз выходили к людям
Сочинский нацпарк 6 августа рассказал, как часто дикие медведи выходят к людям
Вечером 4 августа в поселке Дагомыс 11-летний мальчик зашел к вольер с медведями, после чего они затащили его внутрь через прутья и растерзали. СК возбудил уголовное дело, а мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил проверить все объекты размещения города. Сегодня порталу Юга.ру стали известны подробности происшествия.
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В пресс-службе сочинского нацпарка 6 августа рассказали, что с начала года специалисты зафиксировали около 50 случаев выхода бурых медведей к людям. Местные жители всегда сообщают об этом сотрудникам отдела по охране животного мира, которые быстро реагируют на заявки.
«Трагедия произошла не на территории Сочинского национального парка. Всегда следует помнить, что медведь — это дикий зверь, и нападает, даже находясь в неволе», — подчеркнули в пресс-службе.
Специалисты напомнили, что нельзя подходить близко к медведям, кормить их, поить, пытаться погладить. Дикое животное, видя перед собой объект, который может достать, считает ее потенциальной добычей и нападает. Когда медведь находится на короткой дистанции от добычи, он делает резкий выпад и может достигать скорости 60 км/ч.
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Напомним, в мае и июне в горах Красной Поляны засняли на видео, как медведь гулял по территории курорта, опустевшей из-за карантина по коронавирусу. В середине июля местные жители заметили медведя в районе села Солохаул и вынудили его уйти. В конце июля байкер на горной тропе повстречал семью медведей. А в начале августа больной медведь вышел из леса к сотрудникам ДПС на посту «Магри». Позже стало известно, что зверь умер.