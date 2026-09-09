В Новороссийске объявили траур по погибшим при ночной атаке БПЛА
В Новороссийске 9 сентября объявили траур по жертвам ночной атаки беспилотников. Все развлекательные мероприятия в городе отменили
9 сентября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе объявлен траур по погибшим при ночной атаке БПЛА. В знак скорби приспущены флаги России, Краснодарского края и Новороссийска, а также отменены все развлекательные мероприятия.
В сквере имени Рыбнева организовали стихийный мемориал, куда жители города могут принести цветы и где могут почтить память погибших.
«Квартира превратилась в амбар»:
Напомним, что в ночь на 9 сентября Новороссийск подвергся массовой атаке БПЛА. В результате погибли четыре человека (среди них один ребенок), еще 29 жителей получили ранения различной степени тяжести — 17 пострадавших находятся в больнице.
Обломки сбитых дронов повредили три частных дома и пять многоквартирных, школу, детсады, поликлинику, водопровод и православный храм.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске тушат три лесных пожара общей площадью почти 5 гектаров. Один из них возник после атаки БПЛА.
Все материалы по теме: