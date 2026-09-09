В Новороссийске объявили траур по погибшим при ночной атаке БПЛА

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Weyo, freepik.com
    © Фото Weyo, freepik.com

В Новороссийске 9 сентября объявили траур по жертвам ночной атаки беспилотников. Все развлекательные мероприятия в городе отменили

9 сентября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе объявлен траур по погибшим при ночной атаке БПЛА. В знак скорби приспущены флаги России, Краснодарского края и Новороссийска, а также отменены все развлекательные мероприятия.

В сквере имени Рыбнева организовали стихийный мемориал, куда жители города могут принести цветы и где могут почтить память погибших.

«Квартира превратилась в амбар»:

Напомним, что в ночь на 9 сентября Новороссийск подвергся массовой атаке БПЛА. В результате погибли четыре человека (среди них один ребенок), еще 29 жителей получили ранения различной степени тяжести — 17 пострадавших находятся в больнице.

Обломки сбитых дронов повредили три частных дома и пять многоквартирных, школу, детсады, поликлинику, водопровод и православный храм.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске тушат три лесных пожара общей площадью почти 5 гектаров. Один из них возник после атаки БПЛА.

Новороссийск Происшествия СВО смерть Траур

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре посмотрят и обсудят «Безумную любовь» по мотивам «Идиота» Достоевского
В Новороссийске объявили траур по погибшим при ночной атаке БПЛА
Атака БПЛА обесточила часть Геленджика: повреждена подстанция и ж/д линия
В Сочи кандидата от «Яблока» пытаются отстранить от выборов
PLC, электронная музыка и «Хор без обязательств»: как пройдет первый день «Стереопикника» в парке «Краснодар»
В Новороссийске тушат три лесных пожара общей площадью почти 5 гектаров

Лента новостей

Как изменился краснодарский фестиваль GG Jazz за 13 лет 
Вчера, 17:27
Как изменился краснодарский фестиваль GG Jazz за 13 лет 
большое интервью с Юрием Красильниковым
Атака БПЛА в Анапе
Сегодня, 10:09
Атака БПЛА в Анапе
Снова горит заповедник «Утриш», повреждены дома и детский сад
QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км
7 сентября, 18:45
QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км
Как юг России переживает новую волну топливного кризиса

Реклама на сайте