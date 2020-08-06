Мальчик, которого растерзали медведи в Сочи, сам открыл первый вольер. Стали известны подробности трагедии

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 6 августа продолжают расследовать дело, связанное с гибелью ребенка в клетке с медведями в Сочи

Напомним, вечером 4 августа в поселке Дагомыс 11-летний мальчик мальчик вошел через металлическую калитку и приблизился к вольеру с двумя медведями. Животные затащили его внутрь и нанесли ему множество травм, от которых он скончался на месте.

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Позже стало известно, что медведей пришлось застрелить, чтобы достать тело мальчика из клетки. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил проверить все частные базы отдыха, пикниковые поляны и закрыть мини-зоопарки с хищными животными.

6 августа источник из полиции рассказал порталу Юга.ру подробности несчастного случая. Трое детей, две девочки и мальчик, гуляли в конно-спортивной школе № 15. Они увидели клетку с медвелями, после чего 11-летний мальчик, ученик школы № 82, открыл переднюю загородку первого вольера и зашел внутрь. Медведь лапами затащил его через решетку, сделанную из толстых арматур. Сообщение о происшествии поступило оператору 112 в 18:35. Другие дети не пострадали.

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