Мальчик, которого растерзали медведи в Сочи, сам открыл первый вольер. Стали известны подробности трагедии

В Краснодарском крае 6 августа продолжают расследовать дело, связанное с гибелью ребенка в клетке с медведями в Сочи

Напомним, вечером 4 августа в поселке Дагомыс 11-летний мальчик мальчик вошел через металлическую калитку и приблизился к вольеру с двумя медведями. Животные затащили его внутрь и нанесли ему множество травм, от которых он скончался на месте.

Позже стало известно, что медведей пришлось застрелить, чтобы достать тело мальчика из клетки. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил проверить все частные базы отдыха, пикниковые поляны и закрыть мини-зоопарки с хищными животными.

6 августа источник из полиции рассказал порталу Юга.ру подробности несчастного случая. Трое детей, две девочки и мальчик, гуляли в конно-спортивной школе № 15. Они увидели клетку с медвелями, после чего 11-летний мальчик, ученик школы № 82, открыл переднюю загородку первого вольера и зашел внутрь. Медведь лапами затащил его через решетку, сделанную из толстых арматур. Сообщение о происшествии поступило оператору 112 в 18:35. Другие дети не пострадали.