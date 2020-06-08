В горах Сочи медведи бродят по закрытому курорту

В июне горно-туристический центр «Газпром» опубликовал видео, на котором по территории курорта гуляет медведь

Напомним, в Краснодарском крае 31 марта из-за распространения коронавируса действует карантин, однако в начале июня власти ввели ряд послаблений в режим. Так, например, губернатор Вениамин Кондратьев согласился открыть некоторые пляжи, стали доступны для посещений парки и скверы. А сочинские заповедники с 6 июня начали запускать свою туристическую инфраструктуру.

Ранее Юга.ру сообщали, что во время карантина в закрытой сочинской тисо-самшитовой роще на маршруты вышли дикие звери, опустевшие горные курорты инспектируют медведи и шакал Яшка, в лесах вместо туристов гуляют косули, а одинокие ежи бродят по тропам закрытого на карантин Кавказского заповедника.

А в историях инстаграм-аккаунта горно-туристического центра «Газпром» 8 июня опубликовали видео, на котором по территории курорта свободно разгуливает медведь. Косолапый гость попал в камеру во время прогулки на приюте «Пихтовый».

Отметим, что ГТЦ «Газпром» единственный из курортов не спешит открываться для туристов.

«Мы традиционно не спешим присоединяться к общему веселью, и никакие канатки у нас с понедельника не заработают», — написали в инстаграме курорта.

В посте отмечается, что «Газпром» может позволить себе не открываться в режиме срочной паники.

«Тенденция на ослабление ограничений и правда наметилась, так что мы все-таки можем предположить, что наши канатки запустятся раньше, чем ожидалось. Точной даты пока нет», — заключили на курорте.