В Сочи медведи растерзали 11-летнего мальчика

Краснодарский край

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В Сочи вечером 4 августа два медведя напали на ребенка, он погиб

Следствие установило, что коммерческая организация арендовала участок в поселке Дагомыс на улице Армавирской и установила там вольер с двумя дикими медведями.

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Накануне около 18:00 11-мальчик вошел через незапертую металлическую калитку к вольеру. Животные затащили его внутрь и нанесли ему множество повреждений. От полученных травм ребенок скончался на месте. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть потерпевшего.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Следователи установливают обстоятельства произошедшего, правомерность и условия соблюдения безопасности содержания диких медведей руководством коммерческой организации. Расследование продолжается, сообщили 5 августа в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Краевая прокуратура также начала проведку по факту гибели ребенка, в ходе которой специалисты оценят, как частное лицо соблюдало требования законодательства в сфере обращения с дикими животными, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в августе 2018 года жителям города-курорта рекомендовали установить электрозабор для защиты от медведей и диких животных. Летом прошлого года медведи стали чаще появляться в городской черте Сочи. А в июне этого года члены садового товарищества «Урожай» Хостинского района пожаловались, что их участки несколько раз атаковал кавказский бурый медведь.

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Как писали Юга.ру, утром 31 июля в Сочи к посту ДПС «Магри» вышел из леса больной медведь, у которого заподозрили бешенство. Очевидцы сняли зверя на камеру, а позже на место происшествия выехали сотрудники охраны и защиты леса Сочинского нацпарка. 3 августа стало известно, что медведь умер.

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