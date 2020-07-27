В Кавказском заповеднике установили электроизгородь от медведей

На приюте «Фишт» на территории Кавказского заповедника в конце июля поставили электроизгородь, которая защищает туристов от медведей

Забор установили 24 июля и за первую ночь он доказал свою эффективность: устройство сработало пять раз, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

«Если в прошлые годы на приюте "Фишт" случаи добывания пищи из палаток и рюкзаков медведями были единичны, то в этом году, возможно, из-за позднего открытия маршрутов, синантропные медведи активизировались», — рассказали в заповеднике.

Чтобы обезопасить туристов, администрация заповедника приняла решение установить на приюте «Фишт» электроизгородь. Она размещена по периметру палаточного лагеря — это около 700 метров ограждения. Чтобы туристы не наткнулись на преграду, на электроизгороди висят таблички с предупреждением. Ночью их также видно.