В Кавказском заповеднике установили электроизгородь от медведей
На приюте «Фишт» на территории Кавказского заповедника в конце июля поставили электроизгородь, которая защищает туристов от медведей
Забор установили 24 июля и за первую ночь он доказал свою эффективность: устройство сработало пять раз, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.
«Если в прошлые годы на приюте "Фишт" случаи добывания пищи из палаток и рюкзаков медведями были единичны, то в этом году, возможно, из-за позднего открытия маршрутов, синантропные медведи активизировались», — рассказали в заповеднике.
Чтобы обезопасить туристов, администрация заповедника приняла решение установить на приюте «Фишт» электроизгородь. Она размещена по периметру палаточного лагеря — это около 700 метров ограждения. Чтобы туристы не наткнулись на преграду, на электроизгороди висят таблички с предупреждением. Ночью их также видно.
«Устройство для человека (как и для медведя) безопасно — провода под напряжением в 12 вольт. В течение дня электропастух обесточен. Подключается только в темное время суток, когда косолапые активизируются», — уточнили в заповеднике.
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Сегодня в пределах Адыгеи и Краснодарского края насчитывается около 300 медведей. Есть медведи с измененным типом поведения — синантропные, то есть связанные с человеком. Любые пищевые отходы привлекают внимание таких зверей. Этим и объясняется их появление в туристских приютах.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в мае и июне в горах Красной Поляны засняли на видео, как медведи гуляли по территории курортов, опустевших из-за карантина по коронавирусу. А в июле жители Сочи заметили в кустах у дороги медведя, после чего он встал в полный рост, развернулся и ушел в лес.
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