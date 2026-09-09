Атака БПЛА в Анапе: снова горит заповедник «Утриш», повреждены дома и детский сад
Власти Анапы рассказали о последствиях атаки беспилотников. Никто не пострадал
Вечером 8 сентября глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки в районе Малого Утриша. Пожар уже удалось локализовать — из-за сложного рельефа и труднодоступности местности его тушили вручную с помощью ранцевых огнетушителей.
Утром 9 сентября Светлана Маслова рассказала, что ночью при падении обломков беспилотника возник еще один очаг возгорания в Большом Утрише — там площадь пожара составила 1 гектар. В тушении задействовали 20 человек и пять единиц техники, а также планируют привлечь авиацию.
Напомним, что заповедник «Утриш» попадает под удар второй раз за месяц. 23 августа из-за падения обломков БПЛА там также начался лесной пожар. Огонь сначала удалось оперативно сдержать, однако 25 августа вспыхнул новый очаг, а к 26 августа площадь возгорания разрослась до 70 гектаров. Полностью ликвидировать пожар спасатели смогли только 28 августа.
Четыре человека погибли, 29 пострадали:
По данным главы Анапы, обломки БПЛА также повредили два здания предприятий и четыре автомобиля. В трех домах выбиты окна и повреждена кровля летней кухни.
Помимо этого, в детском саду «Волна» выбило четыре окна. Сегодня в учреждении идут ремонтные работы. Прием детей возобновят завтра, 10 сентября.
По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах происшествий работают спецслужбы.
Как писали Юга.ру, сотрудникам «Почты России» разрешили использовать антидроновые ружья.
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