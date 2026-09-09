Атака БПЛА в Анапе: снова горит заповедник «Утриш», повреждены дома и детский сад

Вечером 8 сентября глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки в районе Малого Утриша. Пожар уже удалось локализовать — из-за сложного рельефа и труднодоступности местности его тушили вручную с помощью ранцевых огнетушителей.

Утром 9 сентября Светлана Маслова рассказала, что ночью при падении обломков беспилотника возник еще один очаг возгорания в Большом Утрише — там площадь пожара составила 1 гектар. В тушении задействовали 20 человек и пять единиц техники, а также планируют привлечь авиацию.

Напомним, что заповедник «Утриш» попадает под удар второй раз за месяц. 23 августа из-за падения обломков БПЛА там также начался лесной пожар. Огонь сначала удалось оперативно сдержать, однако 25 августа вспыхнул новый очаг, а к 26 августа площадь возгорания разрослась до 70 гектаров. Полностью ликвидировать пожар спасатели смогли только 28 августа.