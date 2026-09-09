В Сочи кандидата от «Яблока» пытаются отстранить от выборов

Именно сегодня истекает срок, когда возможно отстранение кандидата от участия в выборах. В случае положительного решения суда Атаманчук станет единственным кандидатом в регионе, которого снимают с голосования по подобному основанию.

9 сентября журналист Андрей Кошик сообщил , что в Краснодарский краевой суд поступило заявление от партии «Зеленые» с требованием снять с выборов 74-летнего кандидата от «Яблока» Владимира Атаманчука. Поводом для иска стала агитационная листовка, в которой говорится, что «остальные партии и кандидаты — это соратники тех, кто умышленно втянул страну и Президента РФ в братоубийственный конфликт с народом Украины».

У сочинского пенсионера уже имеются неоднократные привлечения к административной и уголовной ответственности. В 2010 году его авторский материал попал в перечень экстремистских, а за его тиражирование автору выписали штраф.

В 2022 году в отношении него возбуждали уголовное дело о дискредитации ВС России — пенсионер раздавал пацифистские листовки. В декабре Владимир Атаманчук перенес сердечный приступ у здания УВД, так как следователь заставил пенсионера приехать на допрос, игнорируя больничный.

В 2024-м мужчина получил судебные наказания в виде обязательных работ: 240 часов за клевету и 160 — за проявление неуважения к судебной инстанции.

Ранее регистрации уже лишился федеральный список партии «Яблоко» в целом, а также шесть одномандатников в Московской, Челябинской, Нижегородской, Тульской областях, а также в Башкирии и Татарстане.

Напомним, в августе Верховный суд снял «Яблоко» с выборов из-за нарушения авторского права и денежных переводов. В решении говорится, что «Яблоко» использовало в агитации отдельные произведения и их части, фотографии, иллюстрации и другие охраняемые объекты без необходимых согласий, что нарушает законодательство об интеллектуальной собственности. В частности, речь о фразе «пусть всегда будет солнце» и тезисе «лишь бы не было войны».