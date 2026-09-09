В Новороссийске тушат три лесных пожара общей площадью почти 5 гектаров

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Новороссийск» https://t.me/chpnvrsk_official/121005
    © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Новороссийск» https://t.me/chpnvrsk_official/121005

В Новороссийске ликвидируют три очага возгорания. Один из них возник из-за падения обломков беспилотника

Предыстория: вечером 8 сентября Новороссийск атаковали БПЛА. Обломки сбитого дрона вызвали пожар у хутора Дюрсо, который распространился на 1,8 гектара и зашел на территорию заповедника «Утриш». Тушение осложняют ветер и труднодоступный горный рельеф.

Днем 9 сентября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе зафиксировали три очага пожара, которые продолжают тушить. На хуторе Дюрсо общая площадь возгорания достигла 2,5 гектара. На данный момент пожар локализован, основные силы направили на тушение тлеющей подстилки и проливку территории.

В Новороссийске после атаки БПЛА ввели режим ЧС:

В лесном массиве на горе Колдун площадь пожара достигла 1,2 гектара. Борьба с огнем идет непрерывно. Из-за сложного рельефа воду к труднодоступной вершине доставляют на мотоциклах и квадроциклах, привлекался вертолет МЧС.

Возгорание в карьере в Восточном районе локализовали на площади 1 гектара. Угрозы распространения огня нет, специалисты тушат опасные участки.

Напомним, что параллельно природные пожары, возникшие из-за падения обломков БПЛА, тушат и в Анапе. Вечером 8 сентября там загорелась лесная подстилка на Малом Утрише. Пожар удалось локализовать. Утром 9 сентября глава курорта Светлана Маслова сообщила о новом очаге на Большом Утрише площадью 1 гектар, к тушению которого привлекают авиацию.

Как писали Юга.ру, в Севастополе волонтеров привлекли к ликвидации последствий атаки БПЛА.

Лесное хозяйство Новороссийск Пожароопасность Пожары Происшествия СВО Экология

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В Новороссийске тушат три лесных пожара общей площадью почти 5 гектаров

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