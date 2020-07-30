В Сочи семья медведей вышла к байкеру на лесной тропе

Краснодарский край

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В интернете в июле появилась запись с медведями, которые вышли на тропу к туристу в Сочи

Байкер из Владивостока 29 июля выложил видео с животными в YouTube. Мужчина ехал по лесу в Адлерском районе. Ему пришлось остановиться в тот момент, когда перед ним начали перебегать тропу два медведя. В пресс-службе Кавказского биосферного заповедника порталу Юга.ру рассказали 30 июля, что для этих млекопитающих характерна повышенная активность летом.

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«Одна из причин этого — скопление пищевых отходов в лесах и на прилегающих территориях. Животные берут на вооружение более легкий способ добычи пищи: за счет человека».

Напомним, в мае и июне в горах Красной Поляны засняли медведей, гуляющих по курорту, который опустел из-за коронавируса. А в июле медведя заметили в районе села Солохаул, в зарослях у дороги. Жители вынудили его подняться и уйти.

Животные Заповедники Сочи

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