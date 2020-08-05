В Сочи застрелили медведей, растерзавших ребенка

Краснодарский край

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В Сочи после гибели ребенка в вольере с медведями проверят все базы отдыха

Напомним, вечером 4 августа в Дагомысе два медведя напали на 11-летнего мальчика. По данным следствия, коммерческая организация на арендованном участке установила вольер с двумя дикими животными. Ребенок подошел к вольеру через незапертую дверь калитки, после чего хищники напали на него, затащили внутрь и растерзали. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По данным ТАСС, медведей пришлось застрелить, чтобы достать тело мальчика.

После случившегося глава Сочи Алексей Копайгородский поручил департаменту курортов и туризма вместе с правоохранительными органами проверить все частные объекты размещения, базы отдыха и «пикниковые поляны». В первую очередь проверят открытые комплексы у рек, озер и в горах.

Мэр курорта подчеркнул, что хищных животных не должно быть в заведениях, которые принимают туристов. Все мини-зоопарки, клетки и вольеры нужно закрыть, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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