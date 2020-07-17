Жители Сочи вынудили встать и уйти медведя, который лежал в зарослях у дороги

В инстаграме «Вся правда о Сочи» 16 июля появилось видео из Солохаула, на котором медведь встал в полный рост. Судя по звуку заведенного мотора, можно предположить, что запись была сделана из салона машины. На кадрах видно, как из зарослей среди деревьев показывается медведь, стоящий на четырех лапах. В этот момент камера начинает трястись и опускается, а когда оператор поднимает объектив, медведь становится перед ним в полный рост, разворачивается и уходит в сторону гор.

«В середине июля начинаются перемещения медведей из высокогорья в лесные пояса северного и южного макросклонов. Звери непрерывно кочуют до конца августа, появляясь во всех поясах гор, заходят в ягодники и дикие фруктарники», — прокомментировали этот случай в Кавказском биосферном заповеднике.