Жители Сочи вынудили встать и уйти медведя, который лежал в зарослях у дороги
В Сочи в середине июля местные жители заметили медведя в районе села Солохаул
В инстаграме «Вся правда о Сочи» 16 июля появилось видео из Солохаула, на котором медведь встал в полный рост. Судя по звуку заведенного мотора, можно предположить, что запись была сделана из салона машины. На кадрах видно, как из зарослей среди деревьев показывается медведь, стоящий на четырех лапах. В этот момент камера начинает трястись и опускается, а когда оператор поднимает объектив, медведь становится перед ним в полный рост, разворачивается и уходит в сторону гор.
«В середине июля начинаются перемещения медведей из высокогорья в лесные пояса северного и южного макросклонов. Звери непрерывно кочуют до конца августа, появляясь во всех поясах гор, заходят в ягодники и дикие фруктарники», — прокомментировали этот случай в Кавказском биосферном заповеднике.
Представитель природоохранной организации рассказала, что сейчас медведи в большом количестве поедают алычу и дикую черешню.
В заповеднике напомнили, что на Кавказе медведи встречаются во многих местах, но особенно много зверей сосредоточено в западной части региона. На природоохранных территориях обитает единая популяция бурого медведя. Численность этого вида в заповеднике варьируется от 300 до 400 особей.
Напомним, в мае и июне в горах Красной Поляны засняли на видео, как медведь гулял по территории курорта, опустевшей из-за карантина по коронавирусу.
Ранее Юга.ру рассказывали, что этим летом в Кавказском заповеднике сезонный учет медведей проходил с 4 по 10 июня.
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