В Сочи опустевшие горные курорты инспектируют медведи и шакал Яшка

В инстаграме Горно-туристического центра «Газпром» накануне опубликовали сторис, на котором медвежонок бежит мимо пустующего отеля на высоте около 1,4 тыс. метров над уровнем моря. По словам специалистов Кавказского заповедника, в апреле в районе Красной Поляны из берлог вышли медведицы с медвежатами. Туристов нет, и медведи стали располагаться на новых территориях. Однако согласно карте миграции скоро животные уйдут выше в горы до глубокой осени.

«На Кавказе медведи встречаются во многих местах, но особенно много медведей сосредоточено в западной части Кавказа, в Кавказском заповеднике и Сочинском национальном парке, где обитает единая популяция бурого медведя. Численность этого вида в заповеднике варьируется от 300 до 400 особей. Обширные лесные пространства заняты дубом, каштаном и буком, дающим медведю его любимые корма и делающим эти места для него настоящим раем», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

На другое фото ГТЦ «Газпром» попал шакал у пустующего приюта Псехако на склоне Лаура. В инстаграме курорта уточнили, что это шакал Яшка.