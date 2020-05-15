В Сочи опустевшие горные курорты инспектируют медведи и шакал Яшка

Краснодарский край

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В Сочи горно-туристический центр «Газпром» показал видео и фото животных, которые сейчас хозяйничают вместо туристов

Напомним, горнолыжные курорты Сочи с 28 марта закрыли из-за пандемии коронавируса. Гостиницы, которые находятся на территории курортов, временно остановили бронирование и заселение.

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В инстаграме Горно-туристического центра «Газпром» накануне опубликовали сторис, на котором медвежонок бежит мимо пустующего отеля на высоте около 1,4 тыс. метров над уровнем моря. По словам специалистов Кавказского заповедника, в апреле в районе Красной Поляны из берлог вышли медведицы с медвежатами. Туристов нет, и медведи стали располагаться на новых территориях. Однако согласно карте миграции скоро животные уйдут выше в горы до глубокой осени.

«На Кавказе медведи встречаются во многих местах, но особенно много медведей сосредоточено в западной части Кавказа, в Кавказском заповеднике и Сочинском национальном парке, где обитает единая популяция бурого медведя. Численность этого вида в заповеднике варьируется от 300 до 400 особей. Обширные лесные пространства заняты дубом, каштаном и буком, дающим медведю его любимые корма и делающим эти места для него настоящим раем», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

На другое фото ГТЦ «Газпром» попал шакал у пустующего приюта Псехако на склоне Лаура. В инстаграме курорта уточнили, что это шакал Яшка.

Ранее Юга.ру сообщали, что в сочинской тисо-самшитовой роще на маршруты вышли дикие звери, пока туристы на карантине.

Животные Заповедники Карантин Коронавирус Красная Поляна Курорты и туризм Сочи

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