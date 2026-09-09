Атака БПЛА обесточила часть Геленджика: повреждена подстанция и ж/д линия
В Геленджике обломки беспилотника повредили электроподстанцию
9 сентября глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в результате атаки БПЛА в городе повреждена электроподстанция. Электроэнергии нет в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща и на некоторых улицах курорта.
Как сообщила Юга.ру очевидица, ехавшая на «Ласточке» из Новороссийска в Краснодар, «линия до Тоннельной обесточена из-за вчерашней атаки, поэтому «Ласточку» тянет тепловоз. После Тоннельной напряжение уже будет в норме».
Станция Тоннельная — важный транспортный узел на пути к Новороссийску и курортам Черноморского побережья. Она расположена в поселке Верхнебаканском.
«Квартира превратилась в амбар»:
По словам Богодистова, в результате атаки никто не пострадал, погибших тоже нет. На месте работают оперативные и аварийные службы, которые восстанавливают подачу электроэнергии.
Как писали Юга.ру, 9 сентября в Новороссийске ликвидируют три очага возгорания. Один из них возник из-за падения обломков беспилотника.