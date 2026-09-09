В Краснодаре посмотрят и обсудят «Безумную любовь» по мотивам «Идиота» Достоевского

Драму в 1985 году снял польский постановщик Анджей Жулавский. Это очень свободная экранизация романа Федора Достоевского «Идиот». Картина переносит классический сюжет в постмодернистскую и кинематографически безумную реальность.

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 20 сентября показ фильма «Безумная любовь». После просмотра состоится обсуждение ленты с педагогом и режиссером Давидом Джинчарадзе.

Боуи, Армани и чемпионат по овсянке:

В центре сюжета — любовный треугольник, разворачивающийся на фоне криминальной драмы. Грабитель банков Мики после успешного дела намерен отбить свою возлюбленную Мари у соперников-гангстеров.

Фильм является квинтэссенцией стиля Жулавского. Критики отмечают экспрессивность, постоянную истеричность актеров, навязчивый интерес к съемке снизу вверх и авторскую интерпретацию. Жулавский не стремился пересказать сюжет Достоевского, а показал свое восприятие романа.

Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами. Показ состоится 20 сентября. С собой разрешено приносить еду и безалкогольные напитки. Подробности можно уточнить у организаторов.