PLC, электронная музыка и «Хор без обязательств»: как пройдет первый день «Стереопикника» в парке «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой «Стереопикника»
    © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой «Стереопикника»

11 сентября в парке «Краснодар» пройдет первый день «Стереопикника». Публикуем программу  (0+)

Пресс-служба проекта «Стереопикник» сообщила Юга.ру подробности первого дня мероприятия — 11 сентября. 

Напомним, 11 и 12 сентября «Стереопикник» пройдет в новой локации — парке «Краснодар». Он объединит музыку, искусство, гастрономию и другие сферы. До этого мероприятие не проводили семь лет. 

По словам организаторов, архитектура парка «Краснодар» станет частью шоу-перформанса.

Сценой для артистов станет «Каньон» — локация красного цвета с многоуровневыми стенами и потоками воды, которую открыли в сентябре 2025 года. 

Концерты, мастер-класс и выступление приглашенных артистов:

В день открытия выступит рэпер PLC вместе с диджеем и композитором Azamat Agraba. Они представят музыкально-сценический проект Opus, в котором электронная музыка сочетается с живым вокалом, акустическими инструментами и хореографией.

К артистам присоединятся проект Violin Electric, сочетающий в творчестве современные технологии и классическую музыку, и «Хор без обязательств» — любительский хор, объединивший певцов разных возрастов и профессий.  

Открытие «Стереопикника» состоится 11 сентября в 19:00. Подробности можно уточнить у организаторов. 

Как писали Юга.ру, с 10 по 20 сентября в Краснодаре состоится фестиваль международного документального кино Beat Weekend 2026.

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