PLC, электронная музыка и «Хор без обязательств»: как пройдет первый день «Стереопикника» в парке «Краснодар»

11 сентября в парке «Краснодар» пройдет первый день «Стереопикника». Публикуем программу (0+)

Пресс-служба проекта «Стереопикник» сообщила Юга.ру подробности первого дня мероприятия — 11 сентября. Напомним, 11 и 12 сентября «Стереопикник» пройдет в новой локации — парке «Краснодар». Он объединит музыку, искусство, гастрономию и другие сферы. До этого мероприятие не проводили семь лет. По словам организаторов, архитектура парка «Краснодар» станет частью шоу-перформанса. Сценой для артистов станет «Каньон» — локация красного цвета с многоуровневыми стенами и потоками воды, которую открыли в сентябре 2025 года.

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В день открытия выступит рэпер PLC вместе с диджеем и композитором Azamat Agraba. Они представят музыкально-сценический проект Opus, в котором электронная музыка сочетается с живым вокалом, акустическими инструментами и хореографией. К артистам присоединятся проект Violin Electric, сочетающий в творчестве современные технологии и классическую музыку, и «Хор без обязательств» — любительский хор, объединивший певцов разных возрастов и профессий. Открытие «Стереопикника» состоится 11 сентября в 19:00. Подробности можно уточнить у организаторов.