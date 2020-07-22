В баре Анапы уличный котенок дважды попытался похитить пачку денег
В Анапе камеры видеонаблюдения сняли, как котенок пытался вынести из бара пачку денег
В конце мая один из баров Анапы сообщил в своем инстаграме, что приютил котенка и назвал ее Масяня. 19 июля заведение опубликовало видеозапись с моментом покушения на кражу. На кадрах видно, как животное бежит к выходу с пачкой денег, но теряет их по пути. Хозяин бара, заметив попытку похищения, убрал деньги на место.
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На следующей записи видно, что котенок совершил рецидив, но на этот раз спрятался с деньгами под столом, пока бармен обслуживал гостей. А 22 июля сотрудница заведения рассказала, что предметом покушения оказались советские купюры.
Портал Юга.ру обратился к владельцу заведения, чтобы узнать, какую сумму пыталась похитить кошка и зачем, по мнению хозяина, ей нужны деньги. Однако оперативно получить ответ не получилось. Редакция продолжит следить за ситуацией.
Специалисты юридического отдела портала Юга.ру квалифицировали это неоконченное преступление как покушение на кражу, так как оно было совершено тайно. Однако не исключено, что это было присвоением — если владелец поручил котенку следить за деньгами, а тот решил их похитить. Для более подробной квалификации необходимо знать полную сумму денег, которые животное пыталось утащить из чемодана. В любом случае, согласно УК РФ, субъектом преступления котенок быть не может.
Юга.ру уже рассказывали о случае, когда кошка стала соучастницей преступления: в июле 2017 года в Симферополе вор-рецидивист ограбил зоомагазин с помощью уличной кошки.
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