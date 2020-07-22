В баре Анапы уличный котенок дважды попытался похитить пачку денег

В конце мая один из баров Анапы сообщил в своем инстаграме , что приютил котенка и назвал ее Масяня. 19 июля заведение опубликовало видеозапись с моментом покушения на кражу. На кадрах видно, как животное бежит к выходу с пачкой денег, но теряет их по пути. Хозяин бара, заметив попытку похищения, убрал деньги на место.

На следующей записи видно, что котенок совершил рецидив, но на этот раз спрятался с деньгами под столом, пока бармен обслуживал гостей. А 22 июля сотрудница заведения рассказала, что предметом покушения оказались советские купюры.

Портал Юга.ру обратился к владельцу заведения, чтобы узнать, какую сумму пыталась похитить кошка и зачем, по мнению хозяина, ей нужны деньги. Однако оперативно получить ответ не получилось. Редакция продолжит следить за ситуацией.