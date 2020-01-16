На Кубани за 20 млн рублей продают кошку–целительницу. Она сама попросила владельца продать ее

Краснодарский край

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На сайте Avito появилось объявление о продаже необычной кошки, которая живет в Новороссийске и якобы обладает особенными способностями

Владелец кошки написал в тексте объявления подробную историю знакомства с животным.

С кошкой он встретился на могиле сибирской целительницы Дуняши в селе Чудиново Челябинской области, куда приехал за успокоением из-за того, что в жизни были проблемы «буквально во всем».

«На тот момент я слабо верил в потусторонние силы, но что-то привело меня туда. Попросив у Дуняши помощи, я выходил с кладбища, где за мной буквально увязалось это пушистое создание. Я понял, что это знак и не ошибся», — написал мужчина.

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По его словам, с момента появления этой кошки его жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону. А на важные жизненные вопросы подробные ответы приходят во сне.

«Два дня назад кошка сказала мне во сне, что нужно ее продать, а деньги пустить на благое дело, и кому-то сейчас она очень нужна», — пояснил владелец.

Он добавил, что цену написал, «какую видит» — 20 млн рублей, но готов ее обсуждать.

Как писали Юга.ру, ранее на Avito появлялись объявления о продаже детсада в Краснодаре, участка завода Седина и муниципальных автобусов.

Животные Краснодар

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