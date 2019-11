В Новороссийске спасатели вытащили агрессивного котенка, застрявшего в машине

View this post on Instagram

К нам позвонила хозяйка автомобиля и сказала что в моторный отсек её авто залез котёнок и нужна наша помощь... Спасатели выехали на ул. Вербавая и извлекли котёнка из моторного отсека... Котёнок очень агрессивно ведёт себя... Пока забрали себе... Кому нужен обращайтесь....