В Новороссийске спасатели вытащили агрессивного котенка, застрявшего в машине

Краснодарский край

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В Новороссийске 7 ноября владелица автомобиля вызвала спасателей, чтобы достать застрявшего под капотом котенка

Об этом рассказал руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме. Хозяйка иномарки сообщила, что животное залезло в моторный отсек. Прибывшие на место спасатели извлекли котенка из передней части машины.

По словам Алексея Одерова, во время операции котенок очень агрессивно себя вел. Однако спасатели решили временно забрать его к себе.

Котята периодически забираются в труднодоступные места так, что потом не могут выбраться сами. В июне 2018 года на Ставрополье спасатели достали котенка, застрявшего за кондиционером. В ноябре 2017 года в этом же регионе слесарям пришлось разобрать днище машины, чтобы достать оттуда кота. 

Животные Котики Новороссийск

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