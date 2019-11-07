В Новороссийске спасатели вытащили агрессивного котенка, застрявшего в машине

В Новороссийске 7 ноября владелица автомобиля вызвала спасателей, чтобы достать застрявшего под капотом котенка

Об этом рассказал руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме. Хозяйка иномарки сообщила, что животное залезло в моторный отсек. Прибывшие на место спасатели извлекли котенка из передней части машины.

По словам Алексея Одерова, во время операции котенок очень агрессивно себя вел. Однако спасатели решили временно забрать его к себе.