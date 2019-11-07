В Новороссийске спасатели вытащили агрессивного котенка, застрявшего в машине
В Новороссийске 7 ноября владелица автомобиля вызвала спасателей, чтобы достать застрявшего под капотом котенка
Об этом рассказал руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме. Хозяйка иномарки сообщила, что животное залезло в моторный отсек. Прибывшие на место спасатели извлекли котенка из передней части машины.
По словам Алексея Одерова, во время операции котенок очень агрессивно себя вел. Однако спасатели решили временно забрать его к себе.
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К нам позвонила хозяйка автомобиля и сказала что в моторный отсек её авто залез котёнок и нужна наша помощь... Спасатели выехали на ул. Вербавая и извлекли котёнка из моторного отсека... Котёнок очень агрессивно ведёт себя... Пока забрали себе... Кому нужен обращайтесь....
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