Тысяча извинений. Кто, как и перед кем публично извинялся в 2019 году

В уходящем году рэперы извинялись перед блогерами, блогеры перед политиками, театралы перед бойцами, а простые жители перед Рамзаном Кадыровым. Извинения медленно, но верно становятся новой формой публичной коммуникации. Отдел Юга.ру, который фиксирует и исследует извинения по всей России, вспоминает некоторые из них.

Баста и пенсионная реформа В сентябре 2018 года рэпер Баста провел в Ростове-на-Дону пресс-конференцию, в ходе которой выступил с поддержкой пенсионной реформы. По его словам, повышение пенсионного возраста — необходимая мера. «Через определенное количество лет нечем будет выплачивать пенсии. <...> Если мы оставим пенсионный возраст, у нас на одного работающего будет 6-7 неработающих», — заявил рэпер. Правда, позже Баста в инстаграме принес извинения за свои слова: произошло это после того, как 15 февраля блогер BadComedian раскритиковал его позицию. «Мне не стоило утверждать что-либо, не разобравшись в важных нюансах проведения данной реформы, экономических и статистических данных. Мое мнение опиралось на несколько прочитанных мной статей с недостоверными, искаженными данными. Мне искренне жаль, что мои слова были поняты и процитированы таким образом, а также сопоставлены с позицией пропагандистов», — написал Баста и сделал акцент на том, что не состоит в финансовых и идеологических отношениях с властью.

Продюсер спектакля и оскорбленный постановкой Хабиб Еще одна громкая история с извинениями произошла в конце февраля. Накануне в Махачкале прошел спектакль «Охота на мужчин». Постановку раскритиковал в своем инстаграме чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, которому не понравилась слишком «грязная» сцена. «Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я еще раз хочу отметить у НАС. Дагестан — это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен, — написал Нурмагомедов в своем инстаграме. — Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться». По его мнению, чиновники должны следить за тем, какие мероприятия проводятся в республике. «Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к НАМ», — заявил Нурмагомедов. После он удалил первый пост, но опубликовал новый. В нем он потребовал у властей Дагестана ответить за «эту порнографию».

Актер и продюсер спектакля «Охота на мужчин» Иван Жидков поделился, что его директ завален угрозами, а также принес свои извинения за то, что творческая группа «неумышленно нанесла оскорбление дагестанскому зрителю». «Я понимаю, это ответ на наше непредумышленное оскорбление, но все же... У каждого народа есть свои традиции и устои, и мы их уважаем, но мы не учли, что все так строго», — написал Жидков.

Кто извинялся перед Кадыровым Чечня в этом году стала чемпионом по количеству извинений. Чаще всего в регионе (да в целом и не только) извиняются перед главой республики Рамзаном Кадыровым. Чеченские женщины Так, к примеру, в сентябре пришлось извиниться трем женщинам из Чечни, которые сначала пожаловались главе республики на жилищные условия и попросили помощи, потому что у них трудности с финансами. Информацию проверили и выяснили, что Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева около 20 лет назад уехали из Чечни в Дагестан. По словам Кадырова, одна из них «накрутила долгов», а другую «выгнали домашние». Женщин привезли на встречу с местными чиновниками. Там замглавы Чечни Иса Тумахаджиев заявил, что у всех есть родственники-мужчины, которые обязаны забрать их к себе, так как не смотреть за своими женщинами — позор для чеченца. В ответ на это мужчины заявили, что их родственницы сами не хотели ехать домой, однако теперь их вернут на родину и будут контролировать в дальнейшем. Сами женщины тоже извинились за то, что «их жизненные неурядицы бросали тень на весь народ», написал «Кавказский узел» со ссылкой на сюжет телекомпании «Грозный».

Свадьба дочери В сентябре Рамзан Кадыров увидел в интернете видео, на котором на свадьбе невеста плачет в плечо своему отцу. Это не понравилось главе республики, и во время заседания с представителями правительства Чечни он раскритиковал мужчину за то, что тот пришел на свадьбу к собственной дочери. Все из-за того, что по чеченским традициям отец не может появляться на людях в день, когда его дочь выходит замуж. После критики со стороны Кадырова в соцсетях распространили видео, в котором вышеупомянутый мужчина извиняется за «недостойное поведение». Отец невесты раскаялся и заявил, что оплошал, его поступок никого не красит и «наши отцы и деды не делали этого».

Пародия на Тимати В ноябре публичные извинения принес блогер Саша Тилэкс. Перед этим он выпустил юмористический ролик с пародией на Тимати и Рамзана Кадырова. В начале видео есть дисклеймер, в котором авторы ролика отмечают, что не хотели никого оскорбить или задеть чьи-то чувства. По сюжету клипа, рэперы больше не хотят сотрудничать с лейблом Тимати Black Star. Поэтому певец просит помощи у Кадырова, вместе с которым они силой заставляют рэпера подписать контракт. Ни самого ролика, ни видео с извинениями нет на странице Тилэкса. Последнее появилось в инстаграм-паблике «Про Чечню и не только», а клип — у пользователя Ozod Bobo в YouTube. В комментариях он пояснил, что «впервые загрузил видео на своей странице», так как «наверняка бородачи надавили на Сашу Тилэкса».

Армяне подрались с чеченцами В июле в поселке Водники под Краснодаром произошла массовая драка между чеченцами и армянами, которые перепутали их с дагестанцами. По словам первого заместителя мэра Грозного Исы Хаджимурадова, по пути в магазин к группе чеченцев подошли неизвестные и начали драку. Один из пострадавших уроженцев Чечни в соцсетях попросил земляков помочь, потому что нападавших было 30-40 человек. По словам Хаджимурадова, первыми в драку полезли армяне. Они перепутали чеченцев с дагестанцами, которые накануне выпили и приставали к армянкам. Уроженцам Армении пришлось извиниться, а представитель «Союза армян России» Ленсер Оганисян сказал, что это «обычная драка между пацанами, таких десятки каждый день».

Пришел извиниться, но убил Не все истории про извинения заканчиваются примирением сторон. В Динском районе мужчина работал водителем у приезжего из Республики Коми, но украл у него 2 млн рублей и уехал из Краснодарского края. Через некоторое время мужчина решил извиниться перед бывшим работодателем и отправился к нему домой. Однако тот его не простил. Мужчины поссорились, и бывший водитель несколько раз ударил знакомого ножом в грудь и живот, из-за чего тот умер. Тогда злоумышленник похитил из дома убитого 100 тыс. рублей и ювелирные украшения, а тело спрятал в колодце во дворе дома. После этого мужчина на машине убитого приехал в Краснодар и бросил ее в одном из садовых товариществ возле Ростовского шоссе, где ее позже нашли правоохранители. Злоумышленник уехал в Москву, где его и задержали.