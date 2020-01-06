Тысяча извинений. Кто, как и перед кем публично извинялся в 2019 году
В уходящем году рэперы извинялись перед блогерами, блогеры перед политиками, театралы перед бойцами, а простые жители перед Рамзаном Кадыровым. Извинения медленно, но верно становятся новой формой публичной коммуникации.
Отдел Юга.ру, который фиксирует и исследует извинения по всей России, вспоминает некоторые из них.
Баста и пенсионная реформа
В сентябре 2018 года рэпер Баста провел в Ростове-на-Дону пресс-конференцию, в ходе которой выступил с поддержкой пенсионной реформы. По его словам, повышение пенсионного возраста — необходимая мера.
«Через определенное количество лет нечем будет выплачивать пенсии. <...> Если мы оставим пенсионный возраст, у нас на одного работающего будет 6-7 неработающих», — заявил рэпер.
Правда, позже Баста в инстаграме принес извинения за свои слова: произошло это после того, как 15 февраля блогер BadComedian раскритиковал его позицию.
«Мне не стоило утверждать что-либо, не разобравшись в важных нюансах проведения данной реформы, экономических и статистических данных. Мое мнение опиралось на несколько прочитанных мной статей с недостоверными, искаженными данными. Мне искренне жаль, что мои слова были поняты и процитированы таким образом, а также сопоставлены с позицией пропагандистов», — написал Баста и сделал акцент на том, что не состоит в финансовых и идеологических отношениях с властью.
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Я хочу принести свои искрение извинения всем, кого не оставила равнодушной или оскорбила моя позиция о пенсионной реформе, озвученная мной на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в сентябре. Мне не стоило утверждать что-либо, не разобравшись в важных нюансах проведения данной реформы, экономических и статистических данных. Мое мнение опиралось на несколько прочитанных мной статей с недостоверными, искаженными данными. Мне искренне жаль, что мои слова были поняты и процитированы таким образом, а также сопоставлены с позицией пропагандистов. Мне не понятны обвинения в моей продажности власти. В финансовых и идеологических отношениях с властью я не состою. Я приношу свои искренние извинения всем, для кого моя позиция стала основой дискуссии, которую мне хотелось бы закончить своей единственной точкой зрения здесь – я не поддерживаю реформу и считаю ее большой ошибкой. Мне всегда хватало мужества признавать свои ошибки и считаю нужным сделать это сейчас.
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Продюсер спектакля и оскорбленный постановкой Хабиб
Еще одна громкая история с извинениями произошла в конце февраля. Накануне в Махачкале прошел спектакль «Охота на мужчин». Постановку раскритиковал в своем инстаграме чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, которому не понравилась слишком «грязная» сцена.
«Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я еще раз хочу отметить у НАС. Дагестан — это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен, — написал Нурмагомедов в своем инстаграме. — Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться».
По его мнению, чиновники должны следить за тем, какие мероприятия проводятся в республике.
«Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к НАМ», — заявил Нурмагомедов.
После он удалил первый пост, но опубликовал новый. В нем он потребовал у властей Дагестана ответить за «эту порнографию».
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Всем Салам Аллейкум. Почему власть Дагестана молчит, где депутаты народного собрания, где главы районов, где заместители и сами министры? Что, Вы все молчите, они назвали этот спектакль * Охотой на Мужчин * Это ведь прямое оскорбление нас, или Вы думаете ,что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто нибудь выскажитесь. Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или Вы хотите,чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И ,кто ,вообще,за эту порнографию ответит? Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование, и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом, и ,чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства Республики. И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соц сетях, то вы ошибаетесь, примите меры во время. #ДагестанПроснись
Актер и продюсер спектакля «Охота на мужчин» Иван Жидков поделился, что его директ завален угрозами, а также принес свои извинения за то, что творческая группа «неумышленно нанесла оскорбление дагестанскому зрителю».
«Я понимаю, это ответ на наше непредумышленное оскорбление, но все же... У каждого народа есть свои традиции и устои, и мы их уважаем, но мы не учли, что все так строго», — написал Жидков.
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Я Иван Жидков, Актер и продюсер спектакля, кадр из которого опубликовал у себя в посте @khabib_nurmagomedov .От лица творческой группы проекта ,приношу извинения за то,что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». Эта классическая итальянская пьеса,которая играется по всему миру уже много лет. Наша главная цель - делать хорошие спектакли , которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали ,что она может вызвать такой резонанс. Директ завален угрозами . Я понимаю,это ответ на наше непредумышленное оскорбление , но всё же.. У каждого народа есть свои традиции и устои и мы их уважаем , но мы не учли ,что все так строго.Нас пригласили , мы с радостью приехали.То что произошло , думаю заставит задуматься о цензуре , многих , кто захочет организовать концерт или Спектакль в Дагестане. Ещё раз приносим свои извинения! P.s Всем мир��
Кто извинялся перед Кадыровым
Чечня в этом году стала чемпионом по количеству извинений. Чаще всего в регионе (да в целом и не только) извиняются перед главой республики Рамзаном Кадыровым.
Чеченские женщины
Так, к примеру, в сентябре пришлось извиниться трем женщинам из Чечни, которые сначала пожаловались главе республики на жилищные условия и попросили помощи, потому что у них трудности с финансами.
Информацию проверили и выяснили, что Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева около 20 лет назад уехали из Чечни в Дагестан. По словам Кадырова, одна из них «накрутила долгов», а другую «выгнали домашние».
Женщин привезли на встречу с местными чиновниками. Там замглавы Чечни Иса Тумахаджиев заявил, что у всех есть родственники-мужчины, которые обязаны забрать их к себе, так как не смотреть за своими женщинами — позор для чеченца.
В ответ на это мужчины заявили, что их родственницы сами не хотели ехать домой, однако теперь их вернут на родину и будут контролировать в дальнейшем. Сами женщины тоже извинились за то, что «их жизненные неурядицы бросали тень на весь народ», написал «Кавказский узел» со ссылкой на сюжет телекомпании «Грозный».
Свадьба дочери
В сентябре Рамзан Кадыров увидел в интернете видео, на котором на свадьбе невеста плачет в плечо своему отцу. Это не понравилось главе республики, и во время заседания с представителями правительства Чечни он раскритиковал мужчину за то, что тот пришел на свадьбу к собственной дочери. Все из-за того, что по чеченским традициям отец не может появляться на людях в день, когда его дочь выходит замуж.
После критики со стороны Кадырова в соцсетях распространили видео, в котором вышеупомянутый мужчина извиняется за «недостойное поведение». Отец невесты раскаялся и заявил, что оплошал, его поступок никого не красит и «наши отцы и деды не делали этого».
Пародия на Тимати
В ноябре публичные извинения принес блогер Саша Тилэкс. Перед этим он выпустил юмористический ролик с пародией на Тимати и Рамзана Кадырова.
В начале видео есть дисклеймер, в котором авторы ролика отмечают, что не хотели никого оскорбить или задеть чьи-то чувства. По сюжету клипа, рэперы больше не хотят сотрудничать с лейблом Тимати Black Star. Поэтому певец просит помощи у Кадырова, вместе с которым они силой заставляют рэпера подписать контракт.
Ни самого ролика, ни видео с извинениями нет на странице Тилэкса. Последнее появилось в инстаграм-паблике «Про Чечню и не только», а клип — у пользователя Ozod Bobo в YouTube. В комментариях он пояснил, что «впервые загрузил видео на своей странице», так как «наверняка бородачи надавили на Сашу Тилэкса».
Армяне подрались с чеченцами
В июле в поселке Водники под Краснодаром произошла массовая драка между чеченцами и армянами, которые перепутали их с дагестанцами.
По словам первого заместителя мэра Грозного Исы Хаджимурадова, по пути в магазин к группе чеченцев подошли неизвестные и начали драку. Один из пострадавших уроженцев Чечни в соцсетях попросил земляков помочь, потому что нападавших было 30-40 человек.
По словам Хаджимурадова, первыми в драку полезли армяне. Они перепутали чеченцев с дагестанцами, которые накануне выпили и приставали к армянкам. Уроженцам Армении пришлось извиниться, а представитель «Союза армян России» Ленсер Оганисян сказал, что это «обычная драка между пацанами, таких десятки каждый день».
Пришел извиниться, но убил
Не все истории про извинения заканчиваются примирением сторон.
В Динском районе мужчина работал водителем у приезжего из Республики Коми, но украл у него 2 млн рублей и уехал из Краснодарского края. Через некоторое время мужчина решил извиниться перед бывшим работодателем и отправился к нему домой. Однако тот его не простил.
Мужчины поссорились, и бывший водитель несколько раз ударил знакомого ножом в грудь и живот, из-за чего тот умер. Тогда злоумышленник похитил из дома убитого 100 тыс. рублей и ювелирные украшения, а тело спрятал в колодце во дворе дома.
После этого мужчина на машине убитого приехал в Краснодар и бросил ее в одном из садовых товариществ возле Ростовского шоссе, где ее позже нашли правоохранители. Злоумышленник уехал в Москву, где его и задержали.
Больница и нитки
Эта история произошла в начале декабря. В инстаграме появилось видео (сейчас этот пост удален), в котором житель Чечни Адам Мутаев рассказал о нехватке медицинских материалов в больнице Гудермеса.
Автор видео рассказал, что его брата доставили в больницу и ему нужна была срочная операция. При этом автор ролика заявил, что ему пришлось покупать специальные нитки, ради которых он обошел шесть аптек и «с трудом нашел».
«Про капельницы я вообще молчу — их-то покупают, но неужели даже ниток не должно быть», — поделился мужчина с «Кавказским узлом».
Позже автор ролика выступил с публичными извинениями и заявил, что в больнице есть все необходимое.
«Я снял это видео, а после того как [брат] все объяснил, я удалил [ролик]. Увидев провокации в интернете, [понял, что] зря это снял. Прошу прощения у врачей, которые здесь работают. Я сказал то, чего не было. Прошу остальных не снимать (такие) видео, не разобравшись», — сообщил Мутаев.
После извинился и его брат — тот самый, которому делали операцию. Он сказал, что мужчина поторопился с выводами, а ситуация произошла из-за недопонимания.
Врач больницы Алихан Шамидев рассказал, что в учреждении нет проблем с медикаментами, а нити решили купить сами родственники, которые захотели «лучший материал». Он также заявил, что ему не передавали никакие нити и медики использовали то, что было в больнице.
В сюжете также приводятся слова анонимного пациента, который уверяет, что «лучшей больницы не видел». И говорится, что информацию с критикой распространяют те, «чья задача — очернить власти и навести смуту... вместо того, чтобы послушать реальное мнение адекватного большинства».
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