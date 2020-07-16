Власти Кубани в очередной раз продлили режим повышенной готовности в регионе

Краснодарский край

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На заседании оперативного штаба Краснодарского края 16 июля власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса

Напомним, из-за распространения коронавируса в Краснодарском крае с 13 марта действует режим повышенной готовности. Позже власти ужесточили ограничения и ввели карантин. В конце мая карантинные меры начали ослаблять, а 21 июня карантин на Кубани официально завершился.

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Между тем, режим повышенной готовности власти сохранили и продлили до 6 июля. А 2 июля вышло новое постановление губернатора, в котором режим продлился до 21 июля.

На заседании оперштаба Краснодарского края 16 июля власти решили ввести ряд послаблений в действующий режим повышенной готовности из-за коронавируса и разрешили открыться аквапаркам, бассейнам, библиотекам, а также возобновить тренировки в спортшколах и очные индивидуальные занятия для детей и подростков в учреждениях дополнительного образования.

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Однако сам режим чиновники решили снова сохранить. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, режим повышенной готовности на Кубани продлили до 3 августа. Это значит, что гражданм по-прежнему нужно носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, за все время пандемии на Кубани зарегистрировали 6 тыс. 979 случаев коронавируса, 67 из них — за последние сутки. В регионе умерли 92 заболевших, 3 из них — накануне.

Карантин Коронавирус Чиновники Эпидемии

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