На Кубани выявили 67 случаев коронавируса за сутки, три человека умерли
В Краснодарском крае к 16 июля коронавирусом заболели 6 тыс. 979 человек
В федеральном оперштабе сообщили, что за сутки в России выявили 6 тыс. 428 больных коронавирусом, из которых 24,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране умерли 167 больных COVID-19, а выздоровели 8 тыс. 443, написал RT.
Больше всего новых случаев заражения в Москве (+531), Свердловской области (+349) и Санкт-Петербурге (+256). В Ставропольском крае зафиксировали 102 новых случая, в Ростовской области 98, Краснодарском крае — 67, в Дагестане — 45, Кабардино-Балкарии — 40, Карачаево-Черкессии — 25, в Ингушетии — 22, в Адыгее — 17, в Северной Осетии — 16, в Чечне — 15, в Крыму — 11 и в Севастополе — 2.
Всего за время пандемии в России COVID-19 был диагностирован у 752 тыс. 797 человек, за весь период умерли 11 тыс. 937 больных, а 531 тыс. 692 пациентов выздоровели.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 67 заболевших 39 женщин и 28 мужчин, в том числе шестеро детей. Возраст пациентов — от 6 до 83 лет.
В каких муниципалитетах были выявлены больные COVID-19:
- Краснодар — 32;
- Сочи — 15 человек;
- Анапа, Курганинский и Кавказский районы — по 4;
- Армавир — 2;
- Новороссийск, Горячий Ключ, Лабинский, Тимашевский, Мостовский, Гулькевичский районы — по 1.
Всего в Краснодарском крае за время наблюдений заразились коронавирусом 6 тыс. 979 человек, в том числе 525 детей. Выздоровели 5 тыс. 935 пациентов, а 92 заболевших умерли, в том числе трое за последние сутки. Еще 18 пациентов находятся на ИВЛ и 2 — на ЭКМО.
К врачам с подозрением на COVID-19 за время время обратились 18 тыс. 453 человека, из них 1 тыс. 880 детей. В стационарах лечат 2 тыс. 260 больных, под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся еще 2 тыс. 992 человека. В обсерваторах содержатся 237 человек.
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