После интервью о войне в Чечне ведущая Айза Анохина извинилась перед жителями республики

Ведущая Айза Анохина 14 июля опубликовала видео с извинениями в программе «Осторожно, Собчак!», в котором высказалась о войне в Чечне

Журналистка Ксения Собчак 12 июля опубликовала на своем ютуб-канале интервью с ведущей Айзой Анохиной, бывшей женой рэпера Гуфа. В нем Айза призналась, что ей «очень сложно быть чеченкой»: ее обзывали «чуркой», из-за чего пришлось скрывать свою национальность.

Также женщина вспомнила, как в десятилетнем возрасте она вместе с семьей попала под бомбежку во время первой чеченской войны. Она рассказала, что отец служил в КГБ и работал в республике под прикрытием, чтобы разоблачить Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.

К моменту публикации новости интервью набрало более 1,6 млн просмотров и почти 8 тыс. комментариев.

Как сообщил телеканал «360», 14 июля Айза опубликовала в своем инстаграме видео, в котором принесла извинения жителям Чечни за это интервью. Она заявила, что ее отец давно не работает на российские спецслужбы и не связан с гибелью или преследованием кого-либо в Чечне. По словам ведущей, она уже долгое время не общается со своими родственниками.

«В первую очередь хочу сказать, что ни мои родители, ни мои родственники не отвечают за слова и деятельность, которую я веду. Они никакого отношения не имеют к моим высказываниям и интервью», — процитировало Айзу издание. Она также пообещала, что «никогда не будет высказываться на эту тему».

Позже Айза Анохина удалила видео с извинениями, однако его успели сохранить интернет-пользователи.

Юга.ру неоднократно писали о практике публичных извинений. Так, например, молодой человек записал видео с извинениями, после того, как он кинул в пассажира метро банку со словами «Ахмат — сила». На местном телеканале публично извинялся чеченец, который признался Time в гомосексуальности, а также житель села Кенхи, который пожаловался президенту на главу Чечни Рамзана Кадырова.

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