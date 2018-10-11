Кадыров потребовал немедленно прибыть в Грозный мужчине, бросившему в парня банку со словами «Ахмат — сила»

Глава Чечни Рамзан Кадыров 11 октября прокомментировал ситуацию с мужчиной, который в метро бросил в молодого человека банку

Ранее был опубликован видеоролик с инцидентом. На кадрах видно, что действие происходит в метро. В молодого человека бросают жестяную банку. По голосу понятно, что бросавший — мужчина. Действие сопровождается словами: «Ахмат — сила, брат». Молодой человек пытается сделать замечание, однако мужчина говорит: «Закрой рот».

Кадыров сообщил, что это видео ему уже показали.

«Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела. Прислали ролик, на котором видно, что кто-то со словами "Ахмат — сила" бросает баночку из-под напитка в молодого человека. Кажется, что действие происходит в метро», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава республики попросил от имени всего чеченского народа принес извинения молодому человеку. Кадыров заверил, что поступок получит жесткую оценку.

«Заверяю вас, что он [мужчина] не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи. У него нет веры, чести, совести и человеческого достоинства. Если он вам знаком, сообщите его координаты», — попросил глава Чечни.

Затем Кадыров обратился к виновнику инцидента.

«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту, отозваться и первым рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут! Твои действия не имеют никакого отношения к клубу "Ахмат". Ты специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв "Ахмат — сила". У тебя нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова. Твое место на ферме или лесоповале», — потребовал глава региона.

Он добавил, что у мужчины есть несколько часов, чтобы отозваться.