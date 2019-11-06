Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете, «убивая, сажая, пугая» — Би-би-си

Об этом глава республики заявил, выступая перед чеченским правительством на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу. Сюжет был показан на телеканале «Грозный» 5 ноября. Запись с переводом опубликовала «Русская служба Би-би-си».

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — заявил на совещании Кадыров.

Он предположил, что теперь все будут говорить, что «Рамзан сказал убивать», но напомнил, что закон и Конституция направлены на благополучие населения, а «все остальные — аферисты, предатели, сплетники, шизофреники», которых надо остановить.

Глава Чечни подчеркнул, что не оставит тех, кто оскорбляет честь, даже «если законы всех стран будут нарушены», и наказания за это он не боится.

«Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире», — сказал он.