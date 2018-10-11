Разозливший Кадырова чеченец записал видео с извинениями за то, что бросил в парня банку

Чеченец, который в метро бросил банку в двух молодых людей со словами «Ахмат — сила», принес извинения за свой поступок

«Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе, бросив банку на сидящих напротив ребят и сказал: "Ахмат — сила". Меня очень сильно поругало руководство республики и мои родители. Еще раз хочу извиниться перед всеми за недостойный поступок», — сказал парень.

Утром 11 октября информагенство «Чечня сегодня» опубликовало видео, на котором молодой человек с разбитым веком просит прощения у чеченского народа и главы республики.

Как сообщали Юга.ру, накануне в сети появилось видео, на котором мужчина в автобусе кинул жестяную банку из-под энергетика в сидящих напротив парней. При этом мужской голос за кадром сказал: «Ахмат — сила! Скажи, брат?» Один из молодых людей сделал ему замечание: «Ахмат — сила, это я знаю, но ты нормально себя веди», на что чеченец приказал ему закрыть рот.

Ночью 11 октября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сообщение в своих соцсетях, в котором осудил действия автора видеоролика, потребовал у него немедленно прибыть в Грозный, а в противном случае пообещал найти.