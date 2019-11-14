Блогер извинился за пародийный ролик на Кадырова и Тимати
Блогер Саша Тилэкс принес 14 ноября публичные извинения за ролик с пародией на главу Чечни Рамзана Кадырова и певца Тимати
Ролик появился в сети в ноябре. По сюжету, Тимати узнает, что рэперы больше не хотят сотрудничать с его лейблом Black Star. Он приходит к Кадырову за помощью, после чего они вдвоем отправляются к рэперу и силой заставляют его подписать контракт. В дисклеймере перед роликом говорится, что он исключительно юмористический, не несет в себе цели кого-то оскорбить или задеть чьи либо-чувства.
В инстаграм-паблике «Про Чечню и не только» 14 ноября появилось видео, в котором блогер «Александр Смирнов под псевдонимом "Саша Тилэкс"» и его друг Эльдар Джарахов извиняются за свой пародийный клип. Они рассказали, что накануне с ними поговорил директор ЧГТРК «Грозный» Ахмет Дудаев.
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«Мы нормально пообщались, обсудили все моменты и проанализировали наш поступок в целом. Мы осознаем, что совершили ошибку, записав пародийный ролик. К сожалению, перед съемками подобной работы мы не спросили разрешения и не убедились в том, что этот ролик никого не оскорбит. Впредь такого больше не повторится», — отметил Тилэкс.
При этом на страницах в соцсетях самого Тилэкса нет ни клипа, ни извинений. Между тем, ролик доступен у пользователя Ozod Bobo в YouTube. В комментариях он пояснил, что «впервые загрузил видео на своей странице», так как «наверняка бородачи надавили на Сашу Тилэкса».
Как писали Юга.ру, в 2018 году блогер Илья Мэддисон получил условный срок за шутку про Коран — дело возбудили по требованию прокуратуры Чечни. А блогера Данилу Поперечного в Чечне назвали ослом-недоумком за пародию на Кадырова.
Напомним, в ноябре Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете, «убивая, сажая, пугая».
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