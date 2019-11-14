Блогер извинился за пародийный ролик на Кадырова и Тимати

Ролик появился в сети в ноябре. По сюжету, Тимати узнает, что рэперы больше не хотят сотрудничать с его лейблом Black Star. Он приходит к Кадырову за помощью, после чего они вдвоем отправляются к рэперу и силой заставляют его подписать контракт. В дисклеймере перед роликом говорится, что он исключительно юмористический, не несет в себе цели кого-то оскорбить или задеть чьи либо-чувства.

В инстаграм-паблике «Про Чечню и не только» 14 ноября появилось видео, в котором блогер «Александр Смирнов под псевдонимом "Саша Тилэкс"» и его друг Эльдар Джарахов извиняются за свой пародийный клип. Они рассказали, что накануне с ними поговорил директор ЧГТРК «Грозный» Ахмет Дудаев.