Власти Краснодара рассказали, при каких условиях может открыться детсад и как часто ребенку нужна будет справка об эпидокружении

Краснодарский край

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В департаменте образования Краснодара 14 июля рассказали порталу Юга.ру, как устроена работа детских садов во время пандемии

Напомним, в конце марта власти Кубани из-за карантина закрыли детские сады. В конце мая местная жительница опубликовала обращение губернатору с просьбой открыть дошкольные учреждения, однако в краевой администрации отказались, мотивируя это жесткими требованиями Роспотребнадзора. Позже в детсадах заработали дежурные группы, но их могли посещать не все дети.

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В конце июня на совещании оперштаба было принято решение открыть детсады. При этом главврач краевой детской инфекционной больницы Нафисет Тхакушинова сказала, что нужно сократить группы и ограничить посещение садов детям с онкозаболеваниями, проблемами с бронхо-легочной системой, диабетом и слабым иммунитетом.

Тогда на совещании говорилось, что в учреждения пустят только работающих там сотрудников и детей со справкой о состоянии здоровья и эпидокружении, а весь персонал должен будет сдать тест на коронавирус. В итоге было решено возобновить работу детсадов с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

В департаменте образования Краснодара 14 июля порталу Юга.ру уточнили, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в детских садах перед открытием должны провести уборку с дезинфицирующими средствами, исключить проведение массовых мероприятий, а на входе в учреждение — измерять температуру родителям, детям и сотрудникам.

Воспитатели с детьми должны по возможности больше времени проводить на улице, руководство учреждения должно обеспечить персонал столовой масками и перчатками, усилить контроль за организацией питьевого режима с использованием одноразовой посуды и обработкой кулеров. Полный перечень рекомендаций можно прочитать здесь.

«Родителям нужно предоставлять справку о состоянии здоровья ребенка и эпидокружении при возобновлении посещения детсада, а при отсутствии ребенка более трех рабочих дней потребуется новая справка», — уточнили в департамента образования.

В ведомстве добавили, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора, работникам детских садов не нужно сдавать тест на коронавирус.

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Ранее Юга.ру публиковали рекомендации Роспотребнадзора о том, как гулять с детьми во время пандемии и как правильно обсуждать с ними тему коронавируса. А в разделе «Мнения» вышла колонка врача-педиатра о том, как болеют COVID-19 дети, передается ли вирус через грудное молоко и как лечить инфекцию.

Дети Детские сады Здравоохранение Коронавирус Краснодар Роспотребнадзор

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