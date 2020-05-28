Власти Кубани заявили, что пока не будут открывать дежурные группы в детсадах
В оперативном штабе Краснодарского края 28 мая обсудили вероятность открытия детских садов в период карантина
Как писали Юга.ру, карантин из-за коронавируса ввели на Кубани 31 марта, с того момента прекратили работу детские сады, школы и университеты. 23 мая карантин внутри муниципалитетов завершился, однако детские сады остались закрытыми.
Накануне, 27 мая, в паблике Typodar «ВКонтакте» появилось видеообращение журналиста Илоны Грачевской к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Девушка сказала, что, несмотря на то, что после 23 мая жителям региона разрешили выйти на работу, «многим из них, наверное, даже, большинству» сделать этого не получилось. По ее словам, причина в том, что родителям не с кем оставить детей.
«Большое, конечно, вам спасибо за ваши советы насчет привлечения бабушек и дедушек к уходу за детьми. Но, во-первых, бабушки и дедушки рядом есть не у всех. Во-вторых, мы помним, что для лиц старше 65 лет сейчас сохраняется режим обязательной самоизоляции», — добавила журналистка.
После этого Грачевская «убедительно попросила» Кондратьева открыть дежурные группы в детсадах Кубани.
28 мая прошло очередное заседание оперативного штаба Краснодарского края, на котором власти региона обсудили возможность возобновления работы детсадов.
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«Многие люди вышли на работу, но стали перед вопросом: как быть с детьми? Хорошо, если есть бабушки, но этого недостаточно. Необходимо продумать, как можно с учетом эпидемиологической ситуации в усеченном режиме их открыть. В этом вопросе необходимо основываться на мнении профессионалов, вирусологов, быть последовательными и убедительными», — заявил Кондратьев.
В пресс-службе краевой администрации добавили, что посещение детьми дежурных групп приостановили из-за того, что в учреждениях отсутствует медицинское обеспечение, соответствующее требования Роспотребнадзора. Это грозит распространением коронавируса.
Сейчас сады уже готовы приступить к работе с соблюдением всех требований, однако их откроют только после того, как ситуация в регионе улучшится, «при переходе на последующие этапы снятия ограничений».
В случае появления вопросов в администрации посоветовали обращаться по телефону горячей линии: 8 (861) 298-25-89.
Как писали Юга.ру, 28 мая стало известно, что дату начала приема документов для поступления в детсады перенесли на 15 июня.
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