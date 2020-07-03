Глава Минздрава заявил, что в России умерло 40 медиков с COVID-19. В «Списке памяти» их 526

Телеканал «360» напомнил, что в июне глава Росздравнадзора Анна Самойлова заявила о 489 умерших медработниках. Позже ее слова опровергли и заявили, что это не официальная информация, а данные из интернета.

В интервью «Интерфаксу» Мурашко заявил, что самая верная информация — количество случаев, по которым произвели страховые выплаты. По его словам, сейчас в России Фонд страхования произвел 40 таких выплат, а еще по некольким случаям ведется расследование.

Как писали Юга.ру, 30 июня стало известно, что на Кубани заразились коронавирусом около половины медиков, работавших с инфицированными. Минздрав региона не смог подтвердить данные из «Списка памяти», в котором на момент отправки запроса числилось 11 медиков, умерших от коронавируса в Краснодарском крае. Ведомство сослалось на врачебную тайну.

При этом по официальным данным, в Краснодарском крае от коронавируса скончались девять медработников , среди которых врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ Алексей Васильченко и врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ Юрий Покопцев, водитель скорой помощи районной больницы в Лабинске, врач общей практики из Краснодара Татьяна Терновая и медработник Кавказской ЦРБ. А 1 июня стало известно, что в Армавире от COVID-19 умер анестезиолог.

Кроме того, глава Адыгеи Мурат Кумпилов 19 июня сообщил, что в респулике коронавирусом заразились 79 медиков, двое из них умерли.