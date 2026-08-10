В парке «Краснодар» снова заметили «аниматоров», которые предлагают посетителям фото с совами

Посетители парка «Краснодар» пожаловались на аниматоров с совами, которые эксплуатируют птиц и жестоко обращаются с ними

9 августа блогер Андрей Головинский опубликовал на своей странице в Instagram* ролик, в котором заснял «аниматоров» с совами в парке «Краснодар». Мужчины предлагали посетителям сфотографироваться с птицей, которую держали на поводке.

Блогер отметил, что стоимость таких фотографий может доходить до 15 тыс. рублей, и назвал владельцев сов «лохотронщиками» и «мошенниками». Кроме того, Головинский возмутился тем, что охрана парка не предпринимает никаких действий, хотя коммерческая деятельность на территории запрещена.

В комментариях пользователи назвали происходящее издевательством над птицами. Также один из горожан рассказал, что недавно наблюдал, как фотографы убегали от охраны, спрятав сову в сумку.

В тот же день в телеграм-канале «Типичный Краснодар» местная жительница рассказала, что также видела в парке людей с птицами.

Девушка отметила, что мужчины настойчиво подходят к посетителям и предлагают сфотографироваться за 500 рублей. При этом, когда мимо проезжает автомобиль с сотрудниками парка, они прячут сов в сумки и делают вид, что просто гуляют.

«Считаю подобное обращение с животными недопустимым и очень надеюсь, что данная информация не останется без внимания. Очень прошу обратить внимание на эту ситуацию и помочь защитить животных», — написала краснодарка.