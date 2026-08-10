В парке «Краснодар» снова заметили «аниматоров», которые предлагают посетителям фото с совами
Посетители парка «Краснодар» пожаловались на аниматоров с совами, которые эксплуатируют птиц и жестоко обращаются с ними
9 августа блогер Андрей Головинский опубликовал на своей странице в Instagram* ролик, в котором заснял «аниматоров» с совами в парке «Краснодар». Мужчины предлагали посетителям сфотографироваться с птицей, которую держали на поводке.
Блогер отметил, что стоимость таких фотографий может доходить до 15 тыс. рублей, и назвал владельцев сов «лохотронщиками» и «мошенниками». Кроме того, Головинский возмутился тем, что охрана парка не предпринимает никаких действий, хотя коммерческая деятельность на территории запрещена.
В комментариях пользователи назвали происходящее издевательством над птицами. Также один из горожан рассказал, что недавно наблюдал, как фотографы убегали от охраны, спрятав сову в сумку.
В тот же день в телеграм-канале «Типичный Краснодар» местная жительница рассказала, что также видела в парке людей с птицами.
Девушка отметила, что мужчины настойчиво подходят к посетителям и предлагают сфотографироваться за 500 рублей. При этом, когда мимо проезжает автомобиль с сотрудниками парка, они прячут сов в сумки и делают вид, что просто гуляют.
«Считаю подобное обращение с животными недопустимым и очень надеюсь, что данная информация не останется без внимания. Очень прошу обратить внимание на эту ситуацию и помочь защитить животных», — написала краснодарка.
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Подобные фотографы работают в парке «Краснодар» уже давно. На мужчин с птицами жаловались в январе 2024 и 2025 годов, а позднее — в апреле 2026 года. После публикаций в соцсетях и СМИ полиция обращала внимание на ситуацию, однако чем заканчивались проверки, неизвестно.
Отметим, что для сов яркий солнечный свет, шум, большое скопление людей и постоянные прикосновения могут быть источниками стресса. Такие условия способны нарушать естественный режим птиц и негативно влиять на их состояние. В соцсетях пользователи призывают не поддерживать бизнес мужчин, чтобы не способствовать эксплуатации животных.
В случае выявления нарушений фотографам может грозить административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации (по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ). Если обращение с животными привело к их увечью или гибели, в зависимости от обстоятельств может применяться статья о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ).
Кроме того, с 2021 года на территории Краснодарского края действует запрет на деятельность уличных фотографов и «зазывал». Речь идет об изменениях в статьи 2.3 и 12.2 закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях». За нарушение предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей.
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* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram, Threads и мессенджер WhatsApp.