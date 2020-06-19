В Адыгее 79 медработников заболели коронавирусом за время пандемии, 2 из них умерли

Адыгея

Распечатать

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 19 июня рассказал, сколько медицинских работников в регионе заболели COVID-19 за время пандемии коронавируса

Кумпилов сообщил об этом во время совещания, посвященного Дню медицинского работника. По его словам, в Адыгее за все время коронавирусом заразились 79 медработников, 2 из них скончались.

Портал Юга.ру сообщал, что первой жертвой COVID-19 в регионе стал врач одного из медучреждений, он скончался 14 апреля. А 30 апреля умерла медсестра процедурного кабинета городской поликлиники.

Читайте также:

Все в мае в Адыгее было зарегистрировано девять летальных исходов от COVID-19. 4 июня в инфекционном госпитале скончалась десятая пациентка — 82-летняя жительница Теучежского района, а 9 июня оперштаб сообщил о смерти в Майкопе еще двух пенсионеров. Таким образом, на сегодняшний день в Адыгее от COVID-19 скончались 12 человек.

По информации министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова, 19 июня на лечении в двух госпиталях находятся 244 человека, из них в реанимации — 8 пациентов, а к аппаратам ИВЛ подключены 2 больных.

За время пандемии COVID-19 в Адыгее был диагностирован у 1 тыс. 511 человек (27 новых случаев за последние сутки). Выздоровели 946 заболевших, в том числе 29 за последние сутки. В закрытом режиме в двух госпиталях работают 285 медработников.

Напомним, в мае портал «Медиазона» изучил смертность медиков в России и провел исследование о возможных причинах такого количества летальных случаев. По информации издания, в России смертность среди медиков с коронавирусом в 16 раз выше, чем в других странах.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Мурат Кумпилов смерть

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее восстановили картину жертвоприношения при раскопках кургана эпохи средневековья
Суд продлил арест депутата ЗСК Сигидина, которого обвиняют в хищении денег дольщиков ЖК «Краснодар Сити»
В Адыгее 79 медработников заболели коронавирусом за время пандемии, 2 из них умерли
Скончался заслуженный журналист Кубани Вячеслав Смеюха. Каким его запомнили коллеги
Несмотря на отмену карантина, на Кубани до 6 июля будут закрыты автовокзалы. BlaBlaCar все еще считается запрещенным
В Сочи двух блогеров заключили под стражу по делу о вымогательстве

Лента новостей

Реклама на портале