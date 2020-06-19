В Адыгее 79 медработников заболели коронавирусом за время пандемии, 2 из них умерли

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 19 июня рассказал, сколько медицинских работников в регионе заболели COVID-19 за время пандемии коронавируса

Кумпилов сообщил об этом во время совещания, посвященного Дню медицинского работника. По его словам, в Адыгее за все время коронавирусом заразились 79 медработников, 2 из них скончались.

Портал Юга.ру сообщал, что первой жертвой COVID-19 в регионе стал врач одного из медучреждений, он скончался 14 апреля. А 30 апреля умерла медсестра процедурного кабинета городской поликлиники.

Все в мае в Адыгее было зарегистрировано девять летальных исходов от COVID-19. 4 июня в инфекционном госпитале скончалась десятая пациентка — 82-летняя жительница Теучежского района, а 9 июня оперштаб сообщил о смерти в Майкопе еще двух пенсионеров. Таким образом, на сегодняшний день в Адыгее от COVID-19 скончались 12 человек.

По информации министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова, 19 июня на лечении в двух госпиталях находятся 244 человека, из них в реанимации — 8 пациентов, а к аппаратам ИВЛ подключены 2 больных.

За время пандемии COVID-19 в Адыгее был диагностирован у 1 тыс. 511 человек (27 новых случаев за последние сутки). Выздоровели 946 заболевших, в том числе 29 за последние сутки. В закрытом режиме в двух госпиталях работают 285 медработников.