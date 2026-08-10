Севастополь атаковали БПЛА: людей эвакуировали из кемпинга, загорелся лес, повреждены автомобили

Крым

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

Глава Севастополя рассказал о последствиях атаки беспилотников. Никто не пострадал

Ночью 10 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город атаковали БПЛА. Падение обломков сбитых беспилотников спровоцировало лесной пожар в районе пляжа «Инжир». Спасатели и работники лесхоза начали эвакуировать людей из кемпинга.

Также в районе Фиолентовского шоссе обломки дронов повредили четыре автомобиля.

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К утру Развожаев уточнил, что с пляжа «Инжир» эвакуировали 133 человека из зоны двух очагов возгорания. Пожар удалось локализовать на площади 8 гектаров, его продолжают тушить.

Кроме того, в Гагаринском районе фрагменты сбитого беспилотника упали у подъезда жилого дома.

На местах происшествий работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших среди жителей нет.

Как писали Юга.ру, 3 августа пляж села Архипо-Осиповка подвергся атаке БПЛА. В результате погибли семь человек, в том числе четверо детей, 58 получили ранения.

Безопасность Крым Пожары Происшествия СВО Севастополь

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