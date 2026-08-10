Севастополь атаковали БПЛА: людей эвакуировали из кемпинга, загорелся лес, повреждены автомобили

Глава Севастополя рассказал о последствиях атаки беспилотников. Никто не пострадал

Также в районе Фиолентовского шоссе обломки дронов повредили четыре автомобиля.

Ночью 10 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил , что город атаковали БПЛА. Падение обломков сбитых беспилотников спровоцировало лесной пожар в районе пляжа «Инжир». Спасатели и работники лесхоза начали эвакуировать людей из кемпинга.

К утру Развожаев уточнил, что с пляжа «Инжир» эвакуировали 133 человека из зоны двух очагов возгорания. Пожар удалось локализовать на площади 8 гектаров, его продолжают тушить.

Кроме того, в Гагаринском районе фрагменты сбитого беспилотника упали у подъезда жилого дома.

На местах происшествий работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших среди жителей нет.