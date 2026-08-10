В Краснодаре 10 августа отключат свет больше чем на ста улицах. Список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Самый долгий период отключения — с 9:00 до 17:00 — затронет свыше полусотни улиц и переулков города

9 августа телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил о том, что 10 августа в городе запланированы плановые отключения электроэнергии сразу в нескольких временных диапазонах.

С 8:00 до 17:00

  • ул. Вавилова, 16–18, 16/1
  • ул. Демина, 2
  • Дорожный пер., 10
  • ул. Дунайская, 50, 52–56, 54/1
  • ул. Елизаветинская, 2

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С 9:00 до 13:00

  • ул. 2-я Пятилетка, 41
  • Васнецова 1 пр., 1–23, 2–32
  • Васнецова 2 пр., 2–22, 30
  • Васнецова 3 пр., 5–15, 10–12
  • Васнецова 4 пр., 1, 8
  • ул. Васнецова, 1–37, 2, 9, 26
  • ул. Глинки, 2–8
  • Зеленый 1 пр., 1–29, 4–28
  • Зеленый 2 пр., 2–14, 3–13
  • Зеленый 3 пр., 1–27, 2–28
  • Петуховский пр., 1–3, 2–28
  • ул. Селезнева, 1–89, 48, 60–72, 87/1
  • Ялтинский 2 пр., 1–28
  • ул. Ялтинская, 3–63

С 9:00 до 14:00

  • ул. Селезнева, 78, 80, 82/1, 84

С 9:00 до 17:00

  • ул. Агрономическая, 41, 233–245, 236–262
  • ул. Агрохимическая, 1–88, 111, 121, 121/1
  • ул. Аксайская, 1–61, 2–50, 40/а, 40/1–40/3
  • ул. Алмазная, 1–29, 2–26
  • Алмазный пер., 7, 9
  • ул. Алуштинская, 236–262
  • ул. Ангарская, 4–40, 5–39, 29/1
  • Ангарский пр.
  • Архангельский 4 пр., 2, 4
  • ул. Берлизова, 1–62
  • ул. Брестская, 40–62, 45–63
  • ул. Вербная, 1–11, 2–10
  • Виноградный пер., 2–34
  • ул. Воронежская, 3, 47, 101, 120–160, 120/1, 122, 150
  • ул. 1-я Гвардейская, 41
  • ул. Гомельская, 1–9, 2–8
  • ул. Горького, 13–47, 20–54
  • ул. Губкина, 1–33, 2–22, 28–38, 39–61, 40–48
  • ул. Гулика, 2–19
  • ул. Елецкая, 1–17, 2–16
  • ул. Есенина, 1–7, 13–15, 19, 25–89, 32–38, 82, 91, 228–234, 236–281
  • Есенина пер., 2–16
  • ул. Жарко, 1–23, 8–26
  • ул. Исаева, 1–5
  • ул. Кармалина, 1–33, 2–40
  • ул. Климова, 1–20
  • ул. Концевича, 1–25, 6–22, 30, 33
  • ул. Косенко, 1–14
  • ул. Красюка, 1–55, 2–38, 60–68, 211–231
  • 3-й Кузнечный зарой, 20–44, 21–49, 100
  • ул. Кухаренко, 1–27, 4–34
  • ул. Летняя, 1–17, 2–12
  • ул. Мальгерба, 1–41, 2–36
  • ул. Микешина, 2–57
  • ул. Обрывная, 1–51, 2–16
  • ул. Пирогова, 1–13, 2–22
  • ул. Полоцкая, 1–17, 2–14
  • ул. Пригородная, 20, 35–103, 65/2, 69
  • ул. 2-я Российская, 159
  • ул. Российская, 79, 79/1, 85, 103/4, 119–138, 131/2, 131/а, 133/7, 251, 251/1, 281–283, 354, 357, 362–366, 394
  • С/З КРАС-КИЙ (1 отделение), 1–1
  • С/З СОЛНЕЧНЫЙ (1 отделение), 2–46
  • ул. Свободная, 81–83, 82
  • ул. Совхозная, 2–46, 11–13
  • ул. Солнечная, 19–57
  • ул. Старокубанская, 2–40, 4–6, 6/1, 13–77
  • ул. Ткачева, 2–22, 34–72, 37–61
  • ул. Хаджинова, 1–14, 21
  • ул. Чкалова, 36–72, 41–73
  • Шаляпина 1 пер., 1–5
  • Шаляпина 2 пер., 1–9, 2–6
  • ул. Шаляпина, 19, 28
  • ул. Шолохова, 1, 2–42, 13–29, 35, 37
  • ул. Ягодина, 43–71

С 13:00 до 17:00

  • ул. Академическая, 1–28
  • ул. Баканская, 1–22
  • ул. Богатая, 1–8
  • Ботанический 1 пр., 2–6
  • Ботанический 2 пр., 1–7, 2–6
  • ул. Ботаническая, 2–10
  • ул. Днестровская, 1–26
  • ул. Донская, 1–5, 2–6
  • ул. Жлобы, 1–55, 1/1, 2–38
  • ул. Калинина, 2–56, 56/1, 58/1, 58/6
  • ул. Кирпичная, 10, 12/1, 12/9, 14
  • ул. Кругликовская, 2–14, 3/19
  • Лубяной пр., 3–14
  • ул. Лубяная, 1–14
  • Луговой пр., 1–5, 2–6
  • Нагорный пр., 2–6, 3–5
  • ул. Нагорная, 3–7, 11–31
  • Первомайский 1 пр., 1
  • ул. Передовая, 80, 82, 100–102
  • ул. Покровская, 2–22, 9–21
  • ул. Ровная, 1–13
  • ул. Российская, 1
  • ул. Степная, 2–4
  • ул. Табачная, 1–7, 2–10
  • ул. Черепичная, 1–43, 4–40, 40/1
  • ул. Чернышевского, 1–36, 1/3

Уточнить дополнительную информацию об отключении можно в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Напомним, что плановые отключения электроэнергии в Краснодаре в последние недели проводят регулярно. Кроме плановых работ, город в августе столкнулся и с авариями в электросетях. 

Как писали Юга.ру, около 8 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за жары и перегрузки сетей.

Город Краснодар Энергетика

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