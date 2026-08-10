В Краснодаре 10 августа отключат свет больше чем на ста улицах. Список адресов

Самый долгий период отключения — с 9:00 до 17:00 — затронет свыше полусотни улиц и переулков города

9 августа телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил о том, что 10 августа в городе запланированы плановые отключения электроэнергии сразу в нескольких временных диапазонах. С 8:00 до 17:00 ул. Вавилова, 16–18, 16/1

ул. Демина, 2

Дорожный пер., 10

ул. Дунайская, 50, 52–56, 54/1

ул. Елизаветинская, 2

С 9:00 до 13:00 ул. 2-я Пятилетка, 41

Васнецова 1 пр., 1–23, 2–32

Васнецова 2 пр., 2–22, 30

Васнецова 3 пр., 5–15, 10–12

Васнецова 4 пр., 1, 8

ул. Васнецова, 1–37, 2, 9, 26

ул. Глинки, 2–8

Зеленый 1 пр., 1–29, 4–28

Зеленый 2 пр., 2–14, 3–13

Зеленый 3 пр., 1–27, 2–28

Петуховский пр., 1–3, 2–28

ул. Селезнева, 1–89, 48, 60–72, 87/1

Ялтинский 2 пр., 1–28

ул. Ялтинская, 3–63 С 9:00 до 14:00 ул. Селезнева, 78, 80, 82/1, 84

С 9:00 до 17:00 ул. Агрономическая, 41, 233–245, 236–262

ул. Агрохимическая, 1–88, 111, 121, 121/1

ул. Аксайская, 1–61, 2–50, 40/а, 40/1–40/3

ул. Алмазная, 1–29, 2–26

Алмазный пер., 7, 9

ул. Алуштинская, 236–262

ул. Ангарская, 4–40, 5–39, 29/1

Ангарский пр.

Архангельский 4 пр., 2, 4

ул. Берлизова, 1–62

ул. Брестская, 40–62, 45–63

ул. Вербная, 1–11, 2–10

Виноградный пер., 2–34

ул. Воронежская, 3, 47, 101, 120–160, 120/1, 122, 150

ул. 1-я Гвардейская, 41

ул. Гомельская, 1–9, 2–8

ул. Горького, 13–47, 20–54

ул. Губкина, 1–33, 2–22, 28–38, 39–61, 40–48

ул. Гулика, 2–19

ул. Елецкая, 1–17, 2–16

ул. Есенина, 1–7, 13–15, 19, 25–89, 32–38, 82, 91, 228–234, 236–281

Есенина пер., 2–16

ул. Жарко, 1–23, 8–26

ул. Исаева, 1–5

ул. Кармалина, 1–33, 2–40

ул. Климова, 1–20

ул. Концевича, 1–25, 6–22, 30, 33

ул. Косенко, 1–14

ул. Красюка, 1–55, 2–38, 60–68, 211–231

3-й Кузнечный зарой, 20–44, 21–49, 100

ул. Кухаренко, 1–27, 4–34

ул. Летняя, 1–17, 2–12

ул. Мальгерба, 1–41, 2–36

ул. Микешина, 2–57

ул. Обрывная, 1–51, 2–16

ул. Пирогова, 1–13, 2–22

ул. Полоцкая, 1–17, 2–14

ул. Пригородная, 20, 35–103, 65/2, 69

ул. 2-я Российская, 159

ул. Российская, 79, 79/1, 85, 103/4, 119–138, 131/2, 131/а, 133/7, 251, 251/1, 281–283, 354, 357, 362–366, 394

С/З КРАС-КИЙ (1 отделение), 1–1

С/З СОЛНЕЧНЫЙ (1 отделение), 2–46

ул. Свободная, 81–83, 82

ул. Совхозная, 2–46, 11–13

ул. Солнечная, 19–57

ул. Старокубанская, 2–40, 4–6, 6/1, 13–77

ул. Ткачева, 2–22, 34–72, 37–61

ул. Хаджинова, 1–14, 21

ул. Чкалова, 36–72, 41–73

Шаляпина 1 пер., 1–5

Шаляпина 2 пер., 1–9, 2–6

ул. Шаляпина, 19, 28

ул. Шолохова, 1, 2–42, 13–29, 35, 37

ул. Ягодина, 43–71 С 13:00 до 17:00 ул. Академическая, 1–28

ул. Баканская, 1–22

ул. Богатая, 1–8

Ботанический 1 пр., 2–6

Ботанический 2 пр., 1–7, 2–6

ул. Ботаническая, 2–10

ул. Днестровская, 1–26

ул. Донская, 1–5, 2–6

ул. Жлобы, 1–55, 1/1, 2–38

ул. Калинина, 2–56, 56/1, 58/1, 58/6

ул. Кирпичная, 10, 12/1, 12/9, 14

ул. Кругликовская, 2–14, 3/19

Лубяной пр., 3–14

ул. Лубяная, 1–14

Луговой пр., 1–5, 2–6

Нагорный пр., 2–6, 3–5

ул. Нагорная, 3–7, 11–31

Первомайский 1 пр., 1

ул. Передовая, 80, 82, 100–102

ул. Покровская, 2–22, 9–21

ул. Ровная, 1–13

ул. Российская, 1

ул. Степная, 2–4

ул. Табачная, 1–7, 2–10

ул. Черепичная, 1–43, 4–40, 40/1

ул. Чернышевского, 1–36, 1/3 Уточнить дополнительную информацию об отключении можно в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66. Напомним, что плановые отключения электроэнергии в Краснодаре в последние недели проводят регулярно. Кроме плановых работ, город в августе столкнулся и с авариями в электросетях.