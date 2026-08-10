В Краснодаре 10 августа отключат свет больше чем на ста улицах. Список адресов
Самый долгий период отключения — с 9:00 до 17:00 — затронет свыше полусотни улиц и переулков города
9 августа телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил о том, что 10 августа в городе запланированы плановые отключения электроэнергии сразу в нескольких временных диапазонах.
С 8:00 до 17:00
- ул. Вавилова, 16–18, 16/1
- ул. Демина, 2
- Дорожный пер., 10
- ул. Дунайская, 50, 52–56, 54/1
- ул. Елизаветинская, 2
С 9:00 до 13:00
- ул. 2-я Пятилетка, 41
- Васнецова 1 пр., 1–23, 2–32
- Васнецова 2 пр., 2–22, 30
- Васнецова 3 пр., 5–15, 10–12
- Васнецова 4 пр., 1, 8
- ул. Васнецова, 1–37, 2, 9, 26
- ул. Глинки, 2–8
- Зеленый 1 пр., 1–29, 4–28
- Зеленый 2 пр., 2–14, 3–13
- Зеленый 3 пр., 1–27, 2–28
- Петуховский пр., 1–3, 2–28
- ул. Селезнева, 1–89, 48, 60–72, 87/1
- Ялтинский 2 пр., 1–28
- ул. Ялтинская, 3–63
С 9:00 до 14:00
- ул. Селезнева, 78, 80, 82/1, 84
С 9:00 до 17:00
- ул. Агрономическая, 41, 233–245, 236–262
- ул. Агрохимическая, 1–88, 111, 121, 121/1
- ул. Аксайская, 1–61, 2–50, 40/а, 40/1–40/3
- ул. Алмазная, 1–29, 2–26
- Алмазный пер., 7, 9
- ул. Алуштинская, 236–262
- ул. Ангарская, 4–40, 5–39, 29/1
- Ангарский пр.
- Архангельский 4 пр., 2, 4
- ул. Берлизова, 1–62
- ул. Брестская, 40–62, 45–63
- ул. Вербная, 1–11, 2–10
- Виноградный пер., 2–34
- ул. Воронежская, 3, 47, 101, 120–160, 120/1, 122, 150
- ул. 1-я Гвардейская, 41
- ул. Гомельская, 1–9, 2–8
- ул. Горького, 13–47, 20–54
- ул. Губкина, 1–33, 2–22, 28–38, 39–61, 40–48
- ул. Гулика, 2–19
- ул. Елецкая, 1–17, 2–16
- ул. Есенина, 1–7, 13–15, 19, 25–89, 32–38, 82, 91, 228–234, 236–281
- Есенина пер., 2–16
- ул. Жарко, 1–23, 8–26
- ул. Исаева, 1–5
- ул. Кармалина, 1–33, 2–40
- ул. Климова, 1–20
- ул. Концевича, 1–25, 6–22, 30, 33
- ул. Косенко, 1–14
- ул. Красюка, 1–55, 2–38, 60–68, 211–231
- 3-й Кузнечный зарой, 20–44, 21–49, 100
- ул. Кухаренко, 1–27, 4–34
- ул. Летняя, 1–17, 2–12
- ул. Мальгерба, 1–41, 2–36
- ул. Микешина, 2–57
- ул. Обрывная, 1–51, 2–16
- ул. Пирогова, 1–13, 2–22
- ул. Полоцкая, 1–17, 2–14
- ул. Пригородная, 20, 35–103, 65/2, 69
- ул. 2-я Российская, 159
- ул. Российская, 79, 79/1, 85, 103/4, 119–138, 131/2, 131/а, 133/7, 251, 251/1, 281–283, 354, 357, 362–366, 394
- С/З КРАС-КИЙ (1 отделение), 1–1
- С/З СОЛНЕЧНЫЙ (1 отделение), 2–46
- ул. Свободная, 81–83, 82
- ул. Совхозная, 2–46, 11–13
- ул. Солнечная, 19–57
- ул. Старокубанская, 2–40, 4–6, 6/1, 13–77
- ул. Ткачева, 2–22, 34–72, 37–61
- ул. Хаджинова, 1–14, 21
- ул. Чкалова, 36–72, 41–73
- Шаляпина 1 пер., 1–5
- Шаляпина 2 пер., 1–9, 2–6
- ул. Шаляпина, 19, 28
- ул. Шолохова, 1, 2–42, 13–29, 35, 37
- ул. Ягодина, 43–71
С 13:00 до 17:00
- ул. Академическая, 1–28
- ул. Баканская, 1–22
- ул. Богатая, 1–8
- Ботанический 1 пр., 2–6
- Ботанический 2 пр., 1–7, 2–6
- ул. Ботаническая, 2–10
- ул. Днестровская, 1–26
- ул. Донская, 1–5, 2–6
- ул. Жлобы, 1–55, 1/1, 2–38
- ул. Калинина, 2–56, 56/1, 58/1, 58/6
- ул. Кирпичная, 10, 12/1, 12/9, 14
- ул. Кругликовская, 2–14, 3/19
- Лубяной пр., 3–14
- ул. Лубяная, 1–14
- Луговой пр., 1–5, 2–6
- Нагорный пр., 2–6, 3–5
- ул. Нагорная, 3–7, 11–31
- Первомайский 1 пр., 1
- ул. Передовая, 80, 82, 100–102
- ул. Покровская, 2–22, 9–21
- ул. Ровная, 1–13
- ул. Российская, 1
- ул. Степная, 2–4
- ул. Табачная, 1–7, 2–10
- ул. Черепичная, 1–43, 4–40, 40/1
- ул. Чернышевского, 1–36, 1/3
Уточнить дополнительную информацию об отключении можно в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.
Напомним, что плановые отключения электроэнергии в Краснодаре в последние недели проводят регулярно. Кроме плановых работ, город в августе столкнулся и с авариями в электросетях.
Как писали Юга.ру, около 8 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за жары и перегрузки сетей.