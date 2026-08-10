В начале рабочей недели на Кубани ожидаются ливни с градом, 35-градусная жара и смерчи над морем

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото Tulen Travel, unsplash.com
    © фото Tulen Travel, unsplash.com

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 10 августа. В регионе объявили штормовое предупреждение

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 10 августа, на Кубани ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20–22 м/с. На участке от Анапы до Магри, а также в Сочи и Сириусе могут формироваться смерчи над морем. В регионе действует штормовое предупреждение.

Помимо этого, местами в северо-восточных районах Краснодарского края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Побережье Анапы заполонили медузы-корнероты:

Несмотря на осадки, днем на Кубани прогнозируют жару в 35 °C, в горах будет прохладнее — 16–21 °C, а на Черноморском побережье воздух прогреется до 28–33 °C.

По данным синоптиков, в Краснодаре в понедельник тоже ожидается дождь с грозой и ветром с порывами до 12–14 м/с. Днем воздух накалится до 31–33 °C.

Как писали Юга.ру, 10 августа в Краснодаре винный энтузиаст проведет лекцию об эногастрономическом туризме.

Анапа Город Краснодар Погода Пожароопасность Сириус Сочи Черное море Штормовые предупреждения

Новости

Краснодарский театр драмы откроет сезон спектаклем «Земля Эльзы». Что известно о постановке?
Звездопад Персеиды над Кубанью: когда лучше смотреть на небо
На М-4 «Дон» под Горячим Ключом по ночам будут перекрывать движение из-за ремонта моста
В аквапарке на Кубани посетительница обнаружила камеры в женской раздевалке 
В Краснодаре из-за энергоаварии не работают более 70 светофоров
Воздушная тревога и звуки взрывов: пляжи Геленджика снова закрыли

Лента новостей

Реклама на сайте