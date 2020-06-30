На Кубани заразились коронавирусом около половины медиков, работавших с инфицированными

22 июня портал Юга.ру отправил запрос в министерство здравоохранения Краснодарского края, в котором задал вопросы по ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди медперсонала в крае. Портал попросил сообщить количество медицинских сотрудников, задействованных в лечении коронавируса, общее число инфицированных работников, а также число смертельных исходов среди них. 30 июня минздрав прислал ответ.

В министерстве сообщили, что с начала пандемии в крае продолжают оказывать помощь зараженным коронавирусом более 2 тыс. медработников в 21 госпитале региона. Среди них на 26 июня заразились 1 тыс. 9 человек. При этом 770 заболевших к этому дню выздоровели, 230 продолжали стационарное и амбулаторное лечение, 9 медиков умерли.

4 июня прошло заседание краевого оперштаба по вопросам коронавируса. Во время него главврач ККБ № 1 Владимир Порханов высказался о причинах заражения медиков в крае во время пандемии. Среди причин, которые он назвал, была высокая вирусная нагрузка неправильное использование СИЗ (средств индицидуальной защиты) и несовершенство методов диагностики при поступлении пациентов с COVID-19.

Также Юга.ру спросили, какому количеству сотрудников медучреждений края в 2020 году поставили диагноз пневмония и какое количество летальных случаев было среди медработников, имевших другие заболевания в течение 2020 года. В министерстве ответили, что статистические данные по смерти в регионе размещает федеральная служба государственной статистики на своем сайте, а учет по инфекционной заболеваемости ведет Центр гигиены и эпидемиологии и кубанский Роспотребнадзор.

Кроме того, Юга.ру попросили подтвердить данные из «Списка памяти», в котором на момент отправки запроса числилось 11 медиков, умерших от коронавируса в Краснодарском крае. В ведомстве не смогли ответить на этот вопрос, поскольку такие сведения относятся к врачебной тайне.