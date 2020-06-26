В Краснодарском крае открыли 145 пляжей

В администрации Краснодарского края рассказали, сколько пляжей и гостиниц открылось в регионе к концу июня

Напомним, 4 июня глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе начнут открывать пляжи, однако это произойдет не одномоментно — Роспотребнадзор будет рассматривать возможность открытия пляжа в каждом случае отдельно.

Таким образом, в начале июня в Сочи открыли 20 пляжей, на 17 июня в Геленджике стало возможным купаться на 14 пляжах.

21 июня в крае закончился режим карантина. К этому времени на Кубани разрешили открыться всем гостиницам и торговым центрам, а также летним кафе. Во время совещания оперштаба 25 июня руководство региона продолжило снимать ограничения. В итоге было решено возобновить с 27 июня транспортное сообщение между районами, открыть все оставшиеся заведения общепита, фитнес-залы и храмы.