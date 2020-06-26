В Краснодарском крае открыли 145 пляжей
В администрации Краснодарского края рассказали, сколько пляжей и гостиниц открылось в регионе к концу июня
Напомним, 4 июня глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе начнут открывать пляжи, однако это произойдет не одномоментно — Роспотребнадзор будет рассматривать возможность открытия пляжа в каждом случае отдельно.
Таким образом, в начале июня в Сочи открыли 20 пляжей, на 17 июня в Геленджике стало возможным купаться на 14 пляжах.
21 июня в крае закончился режим карантина. К этому времени на Кубани разрешили открыться всем гостиницам и торговым центрам, а также летним кафе. Во время совещания оперштаба 25 июня руководство региона продолжило снимать ограничения. В итоге было решено возобновить с 27 июня транспортное сообщение между районами, открыть все оставшиеся заведения общепита, фитнес-залы и храмы.
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26 июня в администрации края рассказали, что на Кубани открыты 145 пляжей. В санаториях сейчас отдыхают около 16,5 тыс. человек, это примерно 28% от заполняемости. Ожидается, что к 1 июля откроются все оставшиеся здравницы.
Также в регионе работают 956 гостиниц и отелей, в них проживают 11,2 тыс. туристов, сообщили в пресс-службе администрации. Таким образом, в объектах размещения сейчас официально находятся 27,7 тыс. человек. При этом накануне стало известно, что только Сочи принял 30 тыс. туристов после отмены карантина.
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