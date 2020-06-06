В Сочи открыли более 20 пляжей, остальные заработают в ближайшее время

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае карантин между районами продлили до 21 июня. Пляжи в регионе остаются закрытыми, за исключением тех, что принадлежат санаториям с медицинской лицензией, и тех, которые с 6 июня разрешит открыть Роспотребнадзор.

Как рассказали в мэрии Сочи, 6 июня в городе начали работать более 20 пляжей. Все остальные пляжи — как и те, что принадлежат санаториям, так и муниципальные, планируют открыть в течение недели.