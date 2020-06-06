В Сочи открыли более 20 пляжей, остальные заработают в ближайшее время
В Сочи 6 июня начали работать некоторые городские пляжи, остальным еще предстоит пройти проверку Роспотребнадзора
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае карантин между районами продлили до 21 июня. Пляжи в регионе остаются закрытыми, за исключением тех, что принадлежат санаториям с медицинской лицензией, и тех, которые с 6 июня разрешит открыть Роспотребнадзор.
Как рассказали в мэрии Сочи, 6 июня в городе начали работать более 20 пляжей. Все остальные пляжи — как и те, что принадлежат санаториям, так и муниципальные, планируют открыть в течение недели.
Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина рассказала, что каждому арендатору или собственнику Роспотребнадзор будут выписывать отдельное предприсание с учетом карантина.
«Необходимо будет зонировать пляжи для того, чтобы отделить посетителей и их семьи от других людей. Задача пользователя пляжной территории — создать условия для того, чтобы не нарушать социальную дистанцию», — сообщила Батяйкина.
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Каждый арендатор должен будет иметь необходимое количество видеокамер, рамок металлодетекторов, камер хранения и так далее. Для получения разрешения на работу им необходимо иметь договор с частным охранным предприятием, предоставить заключение от государственной инспекции по маломерным судам и паспорт антитеррористической защищенности. Выполнение условий будут контролировать росгвардейцы, полицейские и сотрудники администрации города.
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