В Геленджике открылись 14 пляжей и 29 гостиниц

В Геленджике после ослабления ограничительных мер из-за коронавируса в июне начали открываться гостиницы, пляжи, ярмарки и заведения общепита с верандами

Напомним, в Краснодарском крае с 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией, 6 июня разрешили открыться летним кафе и ресторанам, а с 12 июня — гостиницам, в которых не более 50 номеров для размещения. При этом возобновлять обслуживание и бронь можно только при соблюдении требований Роспотребнадзора, одним из основных стала необходимость социального дистанцирования.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов 11 июня на совещании краевого оперштаба рассказал, что на курорте находится 467 объектов размещения до 50 номеров. На 16 июня начали работать 29 гостиниц и отелей. Кроме того, в городе получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 14 пляжей. Они также открылись для посетителей.