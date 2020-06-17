В Геленджике открылись 14 пляжей и 29 гостиниц

Краснодарский край

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В Геленджике после ослабления ограничительных мер из-за коронавируса в июне начали открываться гостиницы, пляжи, ярмарки и заведения общепита с верандами

Напомним, в Краснодарском крае с 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией, 6 июня разрешили открыться летним кафе и ресторанам, а с 12 июня — гостиницам, в которых не более 50 номеров для размещения. При этом возобновлять обслуживание и бронь можно только при соблюдении требований Роспотребнадзора, одним из основных стала необходимость социального дистанцирования.

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Мэр Геленджика Алексей Богодистов 11 июня на совещании краевого оперштаба рассказал, что на курорте находится 467 объектов размещения до 50 номеров. На 16 июня начали работать 29 гостиниц и отелей. Кроме того, в городе получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 14 пляжей. Они также открылись для посетителей.

В пресс-службе администрации Геленджика 16 июня сообщили, что на курорте открыли 96 летних кафе из 165 и два торговых центра — «Престиж» и «ВВ Пассаж». Также в городе восстановили работу торговые комплексы и ярмарки: «На Полевой», «Северный», «Дары Кубани», «Привоз».

Геленджик Карантин Коронавирус Курорты и туризм Пляжи Черное море

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