Сочи принял более 30 тыс. туристов после отмены карантина

Сочи в июне после отмены карантина посетило более 30 тыс. туристов

Отдыхающих принимают 33 санатория и 102 гостиницы. Всего в городе возобновили работу 136 объектов размещения.

«На сегодняшний день в городе находятся чуть больше 30 тыс. туристов, которые заселены в наши гостиницы, здравницы, находятся на пляжах. С каждым днем их количество растет, мы понимаем, что число авиарейсов, ж/д и автотранспорта, которые прибывают на территорию нашего города растет, и мы понимаем, что наша задача обеспечивать транспортную безопасность, логистику», — сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский на пресс-подходе 25 июня.

В пресс-службе Международного аэропорта Сочи порталу Юга.ру рассказали, что с отменой карантина произошло увеличение количества рейсов. Так 21 июня было обслужено 83 рейса, 22 июня — уже 117 на прилет и на вылет.

«23 июня в аэропорту только на прилёт обслужено 63 рейса. И эта цифра растет», — отметила представитель пресс-службы.

Как сообщали Юга.ру, в начале июня Сочи вернулся к стандартному режиму работы. Ранее аэропорт курорта неоднократно продлевал режим работы в ограниченном режиме из-за угрозы распространения коронавируса.