«Для нас дело чести — начать в этом году». К строительству трамвайной линии на улице Московской хотят приступить до конца года
Проект трамвайной линии на улице Московской в Краснодаре отправили на госэкспертизу
С чего все началось? В феврале 2019 года жители Музыкального микрорайона Краснодара обратились к властям с просьбой продлить трамвайную ветку до улицы Петра Метальникова. Тогда мэрия ответила, что территория под дорогой в районе улиц Московской и Метальникова не принадлежит муниципалитету. Однако уже через два месяца Верховный Суд России вернул 13 земельных участков городу. Летом 2019-го в администрации краевой столицы заявили, что получили деньги на проект продления трамвайной линии по Московской.
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Что было дальше? В декабре того же года, когда самого проекта еще не было, власти показали, как примерно все будет выглядеть и где будут остановки. В январе 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что строительство трамвайной линии хотят начать не позднее июля. В марте его заместитель уточнил, что новую ветку в краевом центре планируют построить за 13 месяцев. Тогда в мэрии отметили, что строительно-монтажные работы обойдутся примерно в 550 млн рублей, проектные — 49,5 млн рублей.
И когда начнут строительство? В мае Первышов рассказал о планах по реализации проекта: уже в начале июля власти хотят получить разрешение на строительство. Однако вопрос финансирования все еще не был до конца решен и мэрия надеялась на поддержку губернатора.
Сегодня в пресс-службе городской администрации сообщили, что готовый проект уже находится на государственной экспертизе, а срок ее окончания — 20 августа.
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«Для нас дело чести — начать в этом году строительство трамвайной линии, а в следующем уже завершить. По проекту организации строительства, срок определен в девять месяцев. Если в этом году мы начнем, то к концу лета следующего года мы уже должны все завершить и пустить туда подвижной состав», — сказал Первышов.
Кроме того, по словам замглавы Краснодара Артема Доронина, два участка земли закрепят за муниципалитетом в течение 30 дней. Однако по одному участку, который нужен для строительства трамвайной линии, все еще ведут переговоры.