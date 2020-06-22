«Для нас дело чести — начать в этом году». К строительству трамвайной линии на улице Московской хотят приступить до конца года

Проект трамвайной линии на улице Московской в Краснодаре отправили на госэкспертизу

С чего все началось? В феврале 2019 года жители Музыкального микрорайона Краснодара обратились к властям с просьбой продлить трамвайную ветку до улицы Петра Метальникова. Тогда мэрия ответила, что территория под дорогой в районе улиц Московской и Метальникова не принадлежит муниципалитету. Однако уже через два месяца Верховный Суд России вернул 13 земельных участков городу. Летом 2019-го в администрации краевой столицы заявили, что получили деньги на проект продления трамвайной линии по Московской.

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Что было дальше? В декабре того же года, когда самого проекта еще не было, власти показали, как примерно все будет выглядеть и где будут остановки. В январе 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что строительство трамвайной линии хотят начать не позднее июля. В марте его заместитель уточнил, что новую ветку в краевом центре планируют построить за 13 месяцев. Тогда в мэрии отметили, что строительно-монтажные работы обойдутся примерно в 550 млн рублей, проектные — 49,5 млн рублей.

И когда начнут строительство? В мае Первышов рассказал о планах по реализации проекта: уже в начале июля власти хотят получить разрешение на строительство. Однако вопрос финансирования все еще не был до конца решен и мэрия надеялась на поддержку губернатора. Сегодня в пресс-службе городской администрации сообщили, что готовый проект уже находится на государственной экспертизе, а срок ее окончания — 20 августа.

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