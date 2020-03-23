В Музыкальном микрорайоне Краснодара планируют к маю пересадить деревья для строительства трамвайной линии
Власти Краснодара 23 марта рассказали, куда пересадят деревья с места строительства трамвайной линии в Музыкальном микрорайоне
На аппаратном совещании в администрации Краснодара специалисты центра озеленения и экологии определили, что деревья пересадят на участок улицы имени Петра Метальникова от Московской до Ростовского шоссе.
Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый уточнил, что растения высадят с двух сторон: с одной будет 484 липы, с другой — 44. Еще 165 деревьев пересадят на улицу Карякина от Байбакова до Артюшкова. Для пересадки используют спецтехнику для сохранения корневой системы.
Аукцион пройдет 1 апреля, а работы планируют завершить до середины мая. Деньги для этого уже нашли. Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что в контракте с подрядчиком важно предусмотреть и работы по уходу.
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Напомним, сейчас в краевом центре готовят проекты четырех новых трамвайных веток общей протяженностью почти 26 км. Новую линию на Московской длиной 5 км планируют провести до Петра Метальникова с разворотным кольцом у ТЦ «Стрелка». Власти города заявили, что на ее строительство уйдет 13 месяцев. Работы по сооружению хотят начать не позднее июля 2020 года.
На прошлой неделе стало известно, что из-за строительства трамвайной ветки с улицы Московской пересадят 693 дерева породы липа войлочная Брабант.
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