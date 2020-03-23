В Музыкальном микрорайоне Краснодара планируют к маю пересадить деревья для строительства трамвайной линии

На аппаратном совещании в администрации Краснодара специалисты центра озеленения и экологии определили, что деревья пересадят на участок улицы имени Петра Метальникова от Московской до Ростовского шоссе.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый уточнил, что растения высадят с двух сторон: с одной будет 484 липы, с другой — 44. Еще 165 деревьев пересадят на улицу Карякина от Байбакова до Артюшкова. Для пересадки используют спецтехнику для сохранения корневой системы.

Аукцион пройдет 1 апреля, а работы планируют завершить до середины мая. Деньги для этого уже нашли. Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что в контракте с подрядчиком важно предусмотреть и работы по уходу.