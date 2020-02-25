Власти Краснодара проверят законность коммерческой стройки на месте планируемого трамвайного кольца на Московской

В Краснодаре на месте планируемого разворотного кольца новой линии трамвая на Московской начали строить торговый объект

Напомним, трамвайную ветку по Московской планируют продлить до Петра Метальникова, где возле ТЦ «Стрелка» сделать разворотное кольцо. Строительство должно начаться уже в 2020 году.

Несколько дней назад территорию, где должно расположиться кольцо, огородили забором, за которым начались некие строительные работы. Жители района начали беспокоиться, не поставит ли это под угрозу строительство трамвайных путей.

Возведение объекта обсудили 25 февраля на городской планерке. Начальник муниципальной службы Виктор Тушев сообщил, что индивидуальный предприниматель начал там возведение торгового объекта, на который у него «якобы разрешения все имеются».

Мэр Евгений Первышов в свою очередь поручил проанализировать возводимый объект.