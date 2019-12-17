Проектировщики показали, где будут остановки на новой трамвайной ветке по улице Московской в Краснодаре

Краснодарская проектная компания в декабре опубликовала визуализацию продления трамвайной линии по улице Московской

Проектная компания ООО «Инжпроектстрой», которая специализируется на транспортной инфраструктуре и выполняет заказы администрации Краснодара, в декабре опубликовала на своем сайте визуализацию продления трамвайных путей по улице Московской. Сейчас рельсы заканчиваются на пересечении с Солнечной. Планируется, что трамвайную линию продлят до пересечения с улицей Петра Метальникова. Протяженность новой ветки составит 2,5 км.

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«Сам проект еще не готов. Он находится на стадии разработки и пока не проходил экспертизу. Компания-проектировщик показала визуализацию проекта, на которой видно, как примерно все будет выглядеть. Мы планируем представить завершенный проект в мае 2020 года», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара. В визуализации показано, где проектировщики планируют разместить тяговую подстанцию для электроснабжения контактной сети трамвайной линии и пять новых остановок: они предусмотрены на улицах Солнечной, Жигулевской, Гомельской, Автомобильной и Петра Метальникова. На конечной оборудуют разворотное кольцо и подземные переходы.