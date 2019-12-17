Проектировщики показали, где будут остановки на новой трамвайной ветке по улице Московской в Краснодаре

Краснодарский край

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Краснодарская проектная компания в декабре опубликовала визуализацию продления трамвайной линии по улице Московской

Проектная компания ООО «Инжпроектстрой», которая специализируется на транспортной инфраструктуре и выполняет заказы администрации Краснодара, в декабре опубликовала на своем сайте визуализацию продления трамвайных путей по улице Московской.

Сейчас рельсы заканчиваются на пересечении с Солнечной. Планируется, что трамвайную линию продлят до пересечения с улицей Петра Метальникова. Протяженность новой ветки составит 2,5 км.

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«Сам проект еще не готов. Он находится на стадии разработки и пока не проходил экспертизу. Компания-проектировщик показала визуализацию проекта, на которой видно, как примерно все будет выглядеть. Мы планируем представить завершенный проект в мае 2020 года», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.

В визуализации показано, где проектировщики планируют разместить тяговую подстанцию для электроснабжения контактной сети трамвайной линии и пять новых остановок: они предусмотрены на улицах Солнечной, Жигулевской, Гомельской, Автомобильной и Петра Метальникова. На конечной оборудуют разворотное кольцо и подземные переходы.

Как писали Юга.ру, в феврале более 4 тыс. жителей Музыкального микрорайона Краснодара подписали обращение, в котором попросили власти продлить трамвайную ветку до Петра Метальникова.

В мэрии заявили, что для строительства новых путей нужно вернуть в собственность города 13 земельных участков под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова, и спустя два месяца Верховный Суд вернул эти земли в собственность муниципалитета.

Летом 2019 года власти Краснодара выделили деньги на проект продления трамвайной линии по Московской до Петра Метальникова. Планировалось, что проектирование завершится в 2020 году.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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