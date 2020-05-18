Мэрия Краснодара попросит у властей региона денег на трамвайную линию на Московской
На заседании оперштаба в администрации Краснодара 18 мая обсудили поставку новых трамваев и строительство линии на улице Московской
В феврале 2019 года жители Музыкального микрорайона Краснодара попросили власти продлить трамвайную ветку до улицы Петра Метальникова. В мэрии заявили, что для строительства нужно вернуть в собственность города 13 земельных участков под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова. Спустя два месяца Верховный Суд вернул эти земли муниципалитету. Летом 2019 года власти Краснодара выделили деньги на проект продления трамвайной линии по Московской.
Читайте также:
На заседании оперативного городского штаба 18 мая глава Краснодара Евгений Первышов поинтересовался, когда в краевую столицу поступит новая партия трамваев и не повлияет ли коронавирус на поставки.
Заместитель главы Краснодара Артем Доронин заявил, что в сборе трамваев остались комплектующие — подшипники. Планируется, что первые 10 вагонов привезут в краевую столицу в первой половине июня.
Глава города также спросил про строительство трамвайной линии по улице Московской. По его словам, работы необходимо начать в этом году.
«Проектное решение уже находится на экспертизе, там были некоторые замечания. Примерно 15 июня мы рассчитываем получить положительное заключение экспертизы, а в начале июля — уже разрешение на строительство с последующей реализацией строительно-монтажных работ. Остается вопрос финансирования», — ответил Доронин.
Первышов уточнил, что город будет просить помощи с финансированием у администрации региона.
«Без поддержки края мы не справимся, будем ходатайствовать о помощи. Очень рассчитываем, что проект получит поддержку со стороны губернатора Краснодарского края», — сказал мэр.
Читайте также:
Напомним, в январе 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что строительство трамвайной линии планируют начать не позднее июля, а в марте его заместитель рассказал, что новую ветку в краевом центре планируют построить за 13 месяцев. Тогда в мэрии отметили, что строительно-монтажные работы обойдутся примерно в 550 млн рублей, проектные — 49,5 млн рублей.