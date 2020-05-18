Мэрия Краснодара попросит у властей региона денег на трамвайную линию на Московской

На заседании оперштаба в администрации Краснодара 18 мая обсудили поставку новых трамваев и строительство линии на улице Московской

В феврале 2019 года жители Музыкального микрорайона Краснодара попросили власти продлить трамвайную ветку до улицы Петра Метальникова. В мэрии заявили, что для строительства нужно вернуть в собственность города 13 земельных участков под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова. Спустя два месяца Верховный Суд вернул эти земли муниципалитету. Летом 2019 года власти Краснодара выделили деньги на проект продления трамвайной линии по Московской.

На заседании оперативного городского штаба 18 мая глава Краснодара Евгений Первышов поинтересовался, когда в краевую столицу поступит новая партия трамваев и не повлияет ли коронавирус на поставки.

Заместитель главы Краснодара Артем Доронин заявил, что в сборе трамваев остались комплектующие — подшипники. Планируется, что первые 10 вагонов привезут в краевую столицу в первой половине июня.

Глава города также спросил про строительство трамвайной линии по улице Московской. По его словам, работы необходимо начать в этом году.

«Проектное решение уже находится на экспертизе, там были некоторые замечания. Примерно 15 июня мы рассчитываем получить положительное заключение экспертизы, а в начале июля — уже разрешение на строительство с последующей реализацией строительно-монтажных работ. Остается вопрос финансирования», — ответил Доронин.

Первышов уточнил, что город будет просить помощи с финансированием у администрации региона.