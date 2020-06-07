В Краснодарский край придет жара до 35 °С

Синоптики представили прогноз погоды на 8-10 июня в Краснодарском крае

Напомним, несколько дней назад метеорологи рассказали, что настоящее лето в Краснодарском крае начнется уже в первые выходные июня. При этом ожидается неустойчивая погода с ливнями и грозами.

Однако по данным гидрометцентра Кубани, 8 июня в регионе осадков не будет. Ночью воздух остынет до 14-19 °С, местами в восточной части и в предгорьях похолодает до 10-15 °С. Днем столбики термометров поднимутся др 29-34 °С. Ветер 5-10 м/с, в дневные и вечерние часы порывы могут достигать 12-14 м/с. В Краснодаре в понедельник будет сухо. Ночью будет 15-17 °С, днем — до 33 °С. Ветер 5-10 м/с, днем возможно усиление до 13 м/с.

На Черноморском побережье 8 июня также будет солнечно и ветрено. Ночью термометры покажут 16-21 °С, на участке Анапа — Геленджик — до 25 °С, днем — 28-33 °С. Ветер 5-10 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска — до 23 м/с. 9 и 10 июня на Кубани сохранится ясная погода. Ночные температуры — 15-20 °С, местами в предгорьях будет 12-17 °С, днем воздух прогреется до 30-35 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре во вторник и среду будет облачно и жарко. В темное время суток температура понизится до 20 °С, но уже к полудню воздух нагреется до 31 °С, а максимальные дневные температуры — 35 °С. При этом ветер слабый, 1-3 м/с.

На побережье Черного моря 9 и 10 июня синоптики осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров опустятся до 19-24 °С, днем будет 26-31 °С, а на участке Анапа — Геленджик установится жара до 35 °С. Ветер немного стихнет — до 6-11 м/с, местами порывы 10-15 м/с, в Новороссийске 13-18 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях (по данным на 7 июня): Ейск — 21 °C, Приморско-Ахтарск и Геленджик — 20 °C, Темрюк, Анапа, Новороссийск, Туапсе — 19 °C, Сочи — 18 °C.