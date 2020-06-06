В Краснодаре открыли 55 летних кафе

В Краснодарском крае с 6 июня возобновили работу заведения с верандами и террасами

Напомним, на последнем совещании краевого оперштаба по вопросам коронавируса продлили карантин до 21 июня. Однако с 6 июня в регионе разрешили открыться заведениям, имеющим летники и отдельный вход, а также контролирующим социальную дистанцию между посетителями. При этом Роспотребнадзор выступил против этой идеи, утверждая, что край еще не достиг этапа, на котором можно открывать веранды ресторанов.

6 июня глава регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный рассказал, что на Кубани числятся более 8,5 тыс. кафе, ресторанов и баров. При этом возобновят свою деятельность только 13% от общего числа — 1 тыс. 115 объектов.

«Заведения, в которых не предусмотрены открытые веранды и террасы, продолжают работать в формате обслуживания населения на вынос и доставку заказов», — сообщил он.