В Краснодаре открыли 55 летних кафе

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 6 июня возобновили работу заведения с верандами и террасами

Напомним, на последнем совещании краевого оперштаба по вопросам коронавируса продлили карантин до 21 июня. Однако с 6 июня в регионе разрешили открыться заведениям, имеющим летники и отдельный вход, а также контролирующим социальную дистанцию между посетителями. При этом Роспотребнадзор выступил против этой идеи, утверждая, что край еще не достиг этапа, на котором можно открывать веранды ресторанов.

А еще:

6 июня глава регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный рассказал, что на Кубани числятся более 8,5 тыс. кафе, ресторанов и баров. При этом возобновят свою деятельность только 13% от общего числа — 1 тыс. 115 объектов.

«Заведения, в которых не предусмотрены открытые веранды и террасы, продолжают работать в формате обслуживания населения на вынос и доставку заказов», — сообщил он.

В администрации края расказали, что больше всего кафе откроется в курортных районах: 214 заработают в Сочи, 162 в Геленджике, в Анапе откроют двери 55 заведений, в Туапсинском районе — 50, в Ейском — 44. Еще 55 кафе и ресторанов открываются в Краснодаре.

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В пресс-службе администрации напомнили, что основное требование Роспотребнадзора, при соблюдении которого может работать кафе, — обеспечение социальной дистанции. Предполагается, что в местах заказа и выдачи блюд нанесут специальную разметку, а расстояние между столами на верандах будет не менее 1,5 метра.

Перед началом смены у всех сотрудников должны проверять температуру тела, в случае повышенной температуры работника не допустят. Персонал должен быть в масках и перчатках, посетителям при входе необходимо использовать дезинфицирующие средства. Также на летниках и верандах не допускается проведение банкетов и использование кальяна.

«Краснодарская щука» 6 июня опубликовала список с 30 открывшимися краснодарскими заведениями. Кроме того, некоторые кафе и рестораны заявляют о своем открытии в комментариях.

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