Настоящее лето придет на Кубань к концу недели

Синоптики 4 июня рассказали, что настоящее лето на юге России установится уже в конце недели — 6 и 7 июня

Из-за дождей ближайшие дни на Кубани, Северном Кавказе, в Крыму и на Ставрополье тепература воздуха будет немного ниже, чем в предыдущие годы. Однако уже к концу недели в регионах установится теплое лето, рассказала корреспонденту ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, до конца недели погода не будет стабильной. Однако начиная с пятницы, дождей будет становиться все меньше, температура начнет расти и к выходным жара на Кубани усилится до 30 °C, на Ставрополье — до 25-30 °C, в Крыму — до 26-31 °C.

Волосюк рассказала, что атмосферные фронты, один за другим перемещаясь по акватории Черного моря, выйдут на сушу и затронут Кавказ. Из-за этого на всем юге будет неустойчивая погода с частынми ливнями и грозами. При этом меньше всего осадков достанется Крыму, из-за чего ситуация с водой на полуострове будет оставаться напряженной.

В пресс-службе гидрометцентра Кубани порталу Юга.ру рассказали, что с пятницы, 5 июня, дожди в регионе действиетельно будут прекращаться, а температура воздуха будет расти. Так, на Кубани в выходные прогнозируют 28-30 °C, местами — до 35 °C. На Черноморском побережье также ожидается улучшение погоды, а воздух прогреется до 24-29 °C.